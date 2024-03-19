VID обнаружила в декларации Элксниньша малозначительные нарушения

Напомним, балтийский центр журналистских расследований Re:Baltica изучил фотографии Элксниньша и его жены в социальных сетях, а также цены на одежду и ювелирные изделия на них, придя к выводу, что их покупки не соответствуют официальным доходам. По мнению журналистов, семья Элксниньша живет так, как не может позволить себе исходя из официальных доходов.

Например, на одной из майских фотографий мэр Даугавпилса запечатлен в желтой футболке-поло, которая стоит 700 евро. Также Элксниньша можно увидеть в шортах марки Rhude стоимостью 500 евро и в зимней куртке Zegna за 2500 евро.

Re:Baltica совместно со знатоками часов из Watch Sherlock определили, что на мэре часы Ulysse Nardin, цена которых составляет около 30 000 евро. Супруга мэра Екатерина также является поклонницей люксовых брендов, и на нескольких фотографиях на ней видны ювелирные украшения Tiffany, Cartier и Chopard.

Элксниньш не захотел комментировать журналистам свои расходы.

"Я не буду комментировать, потому что все, что касается публичной сферы, есть в моей декларации государственного служащего. Это одно. Оценку адекватности моего материального положения может дать VID. Как моего, так и членов моей семьи, которые достаточно обеспечены", - сказал мэр Даугавпилса.

Согласно официальной декларации Элксниньша, политик владеет двумя квартирами в Даугавпилсе. В прошлом году Элксниньш получил от городской думы зарплату в размере 26 592,67 евро.

Согласно декларации, Элксниньш не владеет автомобилем и имеет наличные и безналичные сбережения, не превышающие 20 минимальных месячных зарплат (в 2023 году эта сумма составляет 12 400 евро).

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