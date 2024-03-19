По подсчетам службы, в этом месте для содержания животных держали более 100 собак.

PVD констатировала, что животные содержались в неподобающих условиях, без достаточного количества пищи и питьевой воды, в небезопасной для их здоровья и жизни среде, а также в условиях бесконтрольного разведения.

PVD изъяла в питомнике Lieldeviņzare большое количество собак Фото: Pārtikas un veterinārais dienests

Питомник Lieldeviņzare ранее уже попадал в поле зрения PVD и многократно получал выговоры за нарушения в своей деятельности, которые, если они не будут предотвращены, могут привести к изъятию животных. В ходе повторных проверок в питомнике PVD констатировала, что нарушения не устранены, владелица животных одна не может обеспечить должную заботу о них и в целом улучшения ситуации не наблюдается.

Начат административный процесс, в рамках которого было принято решение об изъятии животных.

В данный момент все изъятые животные находятся в приютах, и дальнейшие действия в отношении них осуществит Государственное агентство обеспечения.

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