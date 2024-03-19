Менеджер по безопасности торговой сети Maxima Меэлис Пеэт заявил, что этот человек не совершал других нарушений в магазине. Бутылка с подозрительной жидкостью была направлена на экспертизу, которая показала, что в ней содержится только вода, без каких-либо примесей.

"По записи видеокамеры видно, что он не вводит что-то в бутылку, а наоборот, набирает воду шприцем", - подтвердила руководитель отдела по ведению производств Ида-Харьюского отделения полиции Инна Тоатер.

Личность этого человека была установлена, и с ним провели беседу представители полиции. Он также заявил, что не добавлял никакие вещества в бутылку. "У нас нет оснований подозревать, что он когда-то раньше портил товары в магазине. Никакой опасности для покупателей нет", - заявила Тоатер.

В отношении нарушителя было начато производство о проступке, ему грозит штраф до 1200 евро.

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