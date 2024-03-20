Эксперт рассказала, так ли полезен березовый сок, как все думают

В лаборатории Государственного научного института BIOR можно точно определить, сколько минералов, витаминов и других элементов содержится в березовом соке. Чаще всего в эту государственную лабораторию привозят питьевую воду, чтобы проверить, нет ли в ней чего-нибудь вредного. В случае подозрений сюда же приносят на проверку продукты питания. Такие анализы стоят от 25 евро.

Так что же входит в состав этих соков? По сравнению с водой они содержат несколько больше отдельных минералов, но их количество незначительно. Березовый сок также содержит микроорганизмы и биологически активные вещества, которые потенциально могут оказывать благотворное влияние на пищеварительную систему и действовать как антиоксиданты.

Инесе Сиксна, исследователь и специалист по питанию BIOR, рассказывает: "Соки содержат биологически активные соединения, которые могут действовать по-разному, но их количество очень мало. Если посмотреть на минеральные вещества, которые нам тоже необходимы, то эти соки можно сравнить с колодезной водой - в березовом соке немного больше калия и марганца, но они содержатся в небольших количествах. Это не значит, что употребление березового сока сразу решит все наши проблемы".

Эксперт добавила, что в березовом соке нет витаминов, только минералы, но без них нельзя обойтись.

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