"Ходил в школу с красной помадой". Местный блогер о своей страсти к косметике

Визажист и контент-мейкер Andre Won (Андрей Чистяков) в передаче "Слон в студии" (Zilonis studiā) рассказал о том, как начал пользоваться косметикой и превратил свое увлечение в профессию.
Андрей рассказал, что косметикой стал пользоваться еще в подростковые годы.
"Это было еще в школе, и это определенно началось с просмотра социальных сетей. Когда я впервые увидел, как мужчины наносят макияж на лицо, я был шокирован в то время, но это также восхитило меня, и я захотел попробовать. И так я стал интересоваться. И, конечно, мне было страшно идти в магазин и покупать что-то из косметики, потому что в то время это было не принято, да и до сих пор под вопросом. Но все равно я начал, увлекся, и это переросло в мою профессию", - рассказал контент-мейкер.
Андрей признался, что свой первый тональный крем заказал в Интернете из Китая, опасаясь осуждения общественности. Он также отметил, что теперь так много не красится, как раньше. "Когда я только начал, мне, конечно же, хотелось попробовать все - в том числе и яркие цвета, иногда я ходил в школу с красной помадой".
Визажист добавил, что одноклассники приняли его и не осудили.
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