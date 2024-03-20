"Ходил в школу с красной помадой". Местный блогер о своей страсти к косметике

"Это было еще в школе, и это определенно началось с просмотра социальных сетей. Когда я впервые увидел, как мужчины наносят макияж на лицо, я был шокирован в то время, но это также восхитило меня, и я захотел попробовать. И так я стал интересоваться. И, конечно, мне было страшно идти в магазин и покупать что-то из косметики, потому что в то время это было не принято, да и до сих пор под вопросом. Но все равно я начал, увлекся, и это переросло в мою профессию", - рассказал контент-мейкер.