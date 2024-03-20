Уход члена SEPLP вновь активизировал дискуссию об общественных СМИ на русском

Концепция национальной безопасности, одобренная парламентом в прошлом году, предусматривает, что финансирование контента на русском языке в общественных СМИ вскоре будет прекращено. Этот и другие вопросы, связанные с государственными СМИ, планируется обсудить на дискуссии, которую в начале апреля организует президент Эдгар Ринкевич.

На дискуссии будут обсуждаться такие вопросы, как объединение общественных СМИ, модель управления и редакционная независимость, переход общественных СМИ на государственный язык с 1 января 2026 года. Участвовать в дискуссии приглашены представители парламентских фракций и Министерства культуры, члены SEPLP, руководители общественных СМИ, представители журналистских организаций и эксперты.

"Самое большое удовлетворение от этого процесса заключается в том, что вопрос действительно высоко поднят в общественной повестке дня. Наконец мы в более широком кругу обсудим, что будет дальше, потому что до сих пор у нас были разные мнения", - сказала Уплея-Егермане.

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