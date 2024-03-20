Фото ⟩ В Риге презентовали новую кампанию поддержки Украины - "Птицы свободы"

В среду, 20 марта, около Рижского Дома конгрессов общественности была представлена кампания поддержки Украины "Птицы свободы", которую организует литовская общественная организация Stiprūs Kartu ("Сильные Вместе") и Пакруойская усадьба. Цель кампании - отправить в Украину как можно больше произведенных в Литве дронов Strazds ("Скворец") .
Галерея: Акция "Птицы свободы" в Риге
На мероприятии организаторы продемонстрировали характеристики и возможности дронов, которые будут отправлены в Украину, а также представили уже раскрашенные латвийскими знаменитостями скворечники. Дроны для украинских солдат будут приобретены на средства от продажи этих авторских работ. Мероприятие провел популярный актер Андрис Булис.
Кампания "Птицы свободы" призвана объединить всю Латвию и Литву в поддержке Украины - от известных людей до школьников. В рамках акции будут созданы сотни скворечников, раскрашенных известными людьми, художниками, организациями, школьниками и воспитанниками детских садов. Все скворечники можно будет приобрести на аукционе на сайте акции www.brivibasputni.lv, а также увидеть живьем на впечатляющей экспозиции в Пакруойской усадьбе.
В Латвии акцию своим участием уже поддержали: Андрей Осокин, Андрис Булис, Dagamba, Эгилс Мелнбардис, Эвия Крузе, Эвилена Протектор, футбольный клуб RFS, Гундарс Грасбергс, Индра Бурковска, Янис Икауниекс, Катрина Гупало, Лаурис Рейникс, Лелде Дреймане, Mazais princis, Марис Верпаковскис, Мартиньш Сирмайс, Ольга Раецка, Резия Калныня, Саманта Тина, Sudden Lights, украинская баскетбольная сборная Prometey, Валдис Валтерс, баскетбольная олимпийская команда 3x3 и другие. Все скворечники, раскрашенные этими людьми, уже можно приобрести на сайте акции "Птицы свободы".
Галерея: Участники акции "Птицы свободы" и их работы
В свою очередь, в Литве акция уже идет полным ходом. Так, на прошлой неделе уникальный скворечник, созданный Ауримасом Валюявичусом (третьим в мире человеком, который пересек Атлантический океан на вёсельной лодке), был продан за впечатляющую сумму 15 тысяч евро. Эти деньги позволят организаторам приобрести 30 дронов для отправки в Украину. Маленькие дроны стали очень важным инструментом в Украине, защищающей свою свободу. Они используются украинскими военными для различных целей - разведки, связи и др.
"В нашу страну возвращается весна: краски, свет и первые птицы - скворцы. Празднуя это время радости, мы можем помочь восстановить метафорический источник мира и для наших ближайших соседей. Приглашаем всех присоединиться к нам: создать скворечники, раскрасить их и, участвуя в аукционе, внести финансовый вклад в очень важную миссию. Подарим вернувшимся птицам дома, а украинским солдатам - крылья!" - призывают организаторы акции.
Андрис Булис отмечает: "Скворцы возвращаются, и они у меня ассоциируются с прекрасным детством, когда мы делали для них домики и ждали их. Детство тысяч детей в Украине было отнято или уничтожено. Эта весна - это тоже всего лишь надежда на то, что прекрасное детство вернется, но этого не происходит... День за днем в Украину прилетают "птицы смерти". Благодаря этой акции у нас есть возможность помочь защитить небо Украины.
И я верю, что однажды вместо каждого дрона появится красивая птица".
Подробнее от акции: www.brivibasputni.lv
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