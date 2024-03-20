Фото ⟩ В Риге презентовали новую кампанию поддержки Украины - "Птицы свободы"

Галерея: Участники акции "Птицы свободы" и их работы

В свою очередь, в Литве акция уже идет полным ходом. Так, на прошлой неделе уникальный скворечник, созданный Ауримасом Валюявичусом (третьим в мире человеком, который пересек Атлантический океан на вёсельной лодке), был продан за впечатляющую сумму 15 тысяч евро. Эти деньги позволят организаторам приобрести 30 дронов для отправки в Украину. Маленькие дроны стали очень важным инструментом в Украине, защищающей свою свободу. Они используются украинскими военными для различных целей - разведки, связи и др.

Кампания поддержки Украины "Птицы свободы" Фото: Jānis Škapars/TVNET GRUPA

"В нашу страну возвращается весна: краски, свет и первые птицы - скворцы. Празднуя это время радости, мы можем помочь восстановить метафорический источник мира и для наших ближайших соседей. Приглашаем всех присоединиться к нам: создать скворечники, раскрасить их и, участвуя в аукционе, внести финансовый вклад в очень важную миссию. Подарим вернувшимся птицам дома, а украинским солдатам - крылья!" - призывают организаторы акции.

Кампания поддержки Украины "Птицы свободы" Фото: Jānis Škapars/TVNET GRUPA

Андрис Булис отмечает: "Скворцы возвращаются, и они у меня ассоциируются с прекрасным детством, когда мы делали для них домики и ждали их. Детство тысяч детей в Украине было отнято или уничтожено. Эта весна - это тоже всего лишь надежда на то, что прекрасное детство вернется, но этого не происходит... День за днем в Украину прилетают "птицы смерти". Благодаря этой акции у нас есть возможность помочь защитить небо Украины.

И я верю, что однажды вместо каждого дрона появится красивая птица".

Подробнее от акции: www.brivibasputni.lv

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