"Конкуренты" Путина смогли хорошо заработать на "выборах" президента РФ

В пресс-службе "Новых людей" прокомментировали, что в ходе предвыборной кампании упор был сделан на "новый подход к агитации", используя Интернет как основной канал общения с избирателями. "По итогам мы видим, что нам удалось привлечь много молодых людей, которые ранее на выборы не ходили. Традиционная агитация на молодежь не действует. Они не читают буклеты, и реклама на улицах тоже не работает на них", - заявили в партии.