"Конкуренты" Путина смогли хорошо заработать на "выборах" президента РФ

Коммунистическая партия РФ, Либерально-демократическая партия и партия "Новые люди" на перевыборах российского диктатора Владимира Путина могли заработать значительные суммы денег. Как сообщает "Коммерсант", за участие в "выборах" партии получат значительно больше, чем потратили на предвыборную кампанию.
Согласно закону партия, выдвинувшая на выборах президента кандидата, сумевшего получить более 3% голосов избирателей, может рассчитывать на единовременную выплату из федерального бюджета в размере 152 000 рублей (1512 евро) за каждый полученный голос.
Так, кандидат от КПРФ Николай Харитонов, за которого проголосовали 4,31% избирателей, позволил своей партии заработать 573 млн рублей (5,7 млн евро). Владислав Даванков заработал для партии "Новые люди" 511 миллионов рублей (5,1 миллиона евро), а Леонид Слуцкий от ЛДПР с 3,2% голосов - 425 миллионов (4,2 млн евро). В общей сложности партии всех трех кандидатов получат 1,509 миллиарда рублей (15 миллионов евро).
Во всех случаях "прибыль" оказалась значительно выше того, что партии вложили в предвыборную кампанию. Учитывая данные Центризбиркома России, Харитонов потратил в среднем 44 рубля за голос, Слуцкий - 76 рублей, а Даванков - 110 рублей.
На предвыборную кампанию Путина было потрачено 317 миллионов рублей (3,1 млн евро). Голос одного избирателя обошелся Путину всего в четыре рубля (4 евроцента).
Коммунистическая партия заявляет, что смогла "наиболее эффективно потратить средства перед выборами". Всего коммунисты опубликовали более 26 миллионов экземпляров агитационных материалов, "сняли хорошие видеоролики и максимально использовали дебаты".
В пресс-службе "Новых людей" прокомментировали, что в ходе предвыборной кампании упор был сделан на "новый подход к агитации", используя Интернет как основной канал общения с избирателями. "По итогам мы видим, что нам удалось привлечь много молодых людей, которые ранее на выборы не ходили. Традиционная агитация на молодежь не действует. Они не читают буклеты, и реклама на улицах тоже не работает на них", - заявили в партии.
В ЛДПР подчеркнули, что "все расходы были эффективно взвешены и четко направлены на те задачи, которые необходимо было решить в ходе предвыборной кампании".
При переизбрании Путина зафиксировано немало случаев фальсификаций. По подсчетам эксперта по избирательной статистике Сергея Шпилькина, как минимум 22 миллиона голосов за "главного кандидата" были сфальсифицированы. Сюда не включены данные об электронном голосовании, а также результаты с оккупированных РФ территорий Украины.
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