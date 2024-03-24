Пугачева выступает на корпоративах, и что говорят о Вайкуле?

Еженедельная рубрика RUS TVNET "Звездные страсти" обозревает самые громкие слухи о знаменитостях, которые за последние 7 дней публиковала желтая пресса. Вам решать, верить в эти истории или нет, но можно смело посплетничать в комментариях. Присоединяйтесь!

Что нового пишут о Лайме Вайкуле?

Желтая пресса и Telegram-каналы вновь начали вспоминать об онкологии Лаймы Вайкуле. Издания ничего не утверждают, лишь повторяют уже ранее сказанное, порождая новые слухи вокруг состояния здоровья 69-летней звезды.

Но, как мы знаем, это не первый раз, когда желтая российская пресса публикует недостоверную информацию о латвийской певице.

Лайма Вайкуле Фото: Кадр из видео

Алла Пугачева начала зарабатывать на корпоративах?

Портал Popcake.tv сообщает о том, что Алла Пугачева якобы начала выступать на корпоративах. Говорят, что звезду видели выступающей на Кипре. Издание пишет, что Примадонна исполнила там стихотворение Бориса Пастернака "Зимняя ночь".

Ранее рок-журналист Артемий Троицкий заметил, что российские власти боятся Аллу Борисовну.

"Вся история с Аллой Пугачевой выходит боком аппарату президента, Кремлю, Путину. Я уверен, что там на всех закрытых совещаниях это было признано контрпродуктивным. Там говорили и требовали: "Не трогать Пугачеву". Потому что каждому человеку, даже последнему мудаку понятно, что Алла Борисовна Пугачева - это гораздо больше, чем президент Путин. Это один из символов страны, один из символов нации", - указал он.

Артемий Троицкий подчеркнул, что Алла Борисовна - это оставшийся в живых символ СССР, а "СССР - это козырная карта в руках нынешней администрации".

Алла Пугачева на фестивале в Юрмале Фото: Rus TVNET

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