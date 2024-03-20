Пьяная несовершеннолетняя девушка на Югле пыталась ездить на арендованном авто

Патрулируя Юглу, муниципальные полицейские заметили на одном из перекрестков автомобиль Bolt Drive, который пытался начать движение. Находившийся на месте водителя человек, увидев приближающихся стражей порядка, пересел на место пассажира.

Во время разговора с находившимися в машине выяснилось, что автомобилем управляла несовершеннолетняя девушка. Она якобы хотела попробовать управлять транспортным средством, хотя водительских прав у нее нет.

В ходе беседы с задержанной девушкой муниципальные полицейские заподозрили, что она находится в состоянии алкогольного опьянения. На место происшествия прибыли сотрудники Госполиции, которые провели тест. В выдохе девушки было констатировано 1,37 промилле алкоголя. По факту нахождения несовершеннолетней в состоянии опьянения начат административный процесс.

Несовершеннолетняя девушка передана сотрудникам Госполиции для дальнейших процессуальных действий.

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