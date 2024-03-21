Компания Илона Маска Neuralink, разрабатывающая нейрочипы для вживления в мозг, продемонстрировала, как ее первый пациент Ноланд Арбо с помощью такого имплантата играет в шахматы.
Шахматы силой мысли. Neuralink показала, как пациент с вживленным в мозг чипом двигает курсор на экране компьютера
В девятиминутной прямой трансляции в соцсети X (бывший твиттер) Арбо играет в шахматы, практически усилием мысли двигая на экране курсор.
Ноланд Арбо был парализован ниже плеч, неудачно нырнув, и в январе ему вживили чип.
«Операция прошла очень легко», — рассказал он на презентации. По словам Арбо, с помощью вживленного чипа он смог восемь часов подряд играть на компьютере в Civilization VI.
Он признал, однако, что новая технология не идеальна и эксперимент прошел не без «некоторых проблем».
Цель компании Neuralink — соединить человеческий мозг с компьютерами, чтобы помочь справиться со сложными неврологическими заболеваниями.
Разработанное компанией устройство размером с монету имплантируется в череп. С помощью микроскопических проводов оно может считывать активность нейронов и передавать беспроводной сигнал, который принимает компьютер.
Компания провела испытания на свиньях и утверждает, что обезьяны с помощью этих имплантатов могут играть в базовую версию видеоигры Pong.
Американское Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) дало Neuralink разрешение на тестирование нейрочипа на людях в мае 2023 года.
Neuralink, а также все больше других компаний и университетских факультетов, пытается усовершенствовать и в конечном итоге коммерциализировать эту технологию.
В человеческом мозге насчитывается около 86 млрд нейронов — нервных клеток, связанных друг с другом синапсами (местами контакта между нейронами или нейроном и принимающей сигнал клеткой).
Каждый раз, когда мы хотим двигаться, чувствовать или думать, генерируется крошечный электрический импульс, который невероятно быстро передается от одного нейрона к другому.
Ученые разработали устройства, которые могут улавливать некоторые из этих сигналов — либо с помощью неинвазивной шапочки, надеваемой на голову, либо с помощью проводов, имплантированных в сам мозг.
Эта технология известна как интерфейс «мозг-компьютер» (BCI), и на исследования и разработки в этой области сейчас выделяются многие миллионы долларов.
Эксперименты с нейрочипами
Конкуренты Neuralink уже много лет работают над подобными чипами и добиваются некоторых успехов.
Например, Федеральная политехническая школа Лозанны (Швейцария) вернула парализованному Герту-Яну Оскаму способность ходить, просто думая о совершаемых движениях.
Электронные имплантаты были вживлены ему в мозг и позвоночник. По беспроводной связи они передают мысли его ногам и ступням.
Подробности этого технологического прорыва были в прошлом году опубликованы в журнале Nature.
Американская компания Blackrock Neurotech впервые вживила в мозг устройство для взаимодействия с компьютером еще в 2004 году.
Precision Neuroscience создала для парализованных людей имплантат, который выглядит как кусочек очень тонкой пленки, размещается на поверхности мозга и потому требует менее сложной операции, чем чип Neuralink.
Там же, в США, в ходе двух недавних экспериментов две отдельные команды ученых при помощи нейрочипа в мозгу пациента считывали сигналы в моменты, когда он мысленно пытался говорить, и переводили эти импульсы в слова.
Сама Neuralink начинала работать еще без Илона Маска. Он купил эту компанию несколько лет назад и вложил в разработки сотни миллионов долларов.
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