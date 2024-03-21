Шахматы силой мысли. Neuralink показала, как пациент с вживленным в мозг чипом двигает курсор на экране компьютера

Neuralink, а также все больше других компаний и университетских факультетов, пытается усовершенствовать и в конечном итоге коммерциализировать эту технологию.

В человеческом мозге насчитывается около 86 млрд нейронов — нервных клеток, связанных друг с другом синапсами (местами контакта между нейронами или нейроном и принимающей сигнал клеткой).

Каждый раз, когда мы хотим двигаться, чувствовать или думать, генерируется крошечный электрический импульс, который невероятно быстро передается от одного нейрона к другому.

Ученые разработали устройства, которые могут улавливать некоторые из этих сигналов — либо с помощью неинвазивной шапочки, надеваемой на голову, либо с помощью проводов, имплантированных в сам мозг.

Эта технология известна как интерфейс «мозг-компьютер» (BCI), и на исследования и разработки в этой области сейчас выделяются многие миллионы долларов.

Эксперименты с нейрочипами

Конкуренты Neuralink уже много лет работают над подобными чипами и добиваются некоторых успехов.

Например, Федеральная политехническая школа Лозанны (Швейцария) вернула парализованному Герту-Яну Оскаму способность ходить, просто думая о совершаемых движениях.

Электронные имплантаты были вживлены ему в мозг и позвоночник. По беспроводной связи они передают мысли его ногам и ступням.

Подробности этого технологического прорыва были в прошлом году опубликованы в журнале Nature.

Американская компания Blackrock Neurotech впервые вживила в мозг устройство для взаимодействия с компьютером еще в 2004 году.

Precision Neuroscience создала для парализованных людей имплантат, который выглядит как кусочек очень тонкой пленки, размещается на поверхности мозга и потому требует менее сложной операции, чем чип Neuralink.

Там же, в США, в ходе двух недавних экспериментов две отдельные команды ученых при помощи нейрочипа в мозгу пациента считывали сигналы в моменты, когда он мысленно пытался говорить, и переводили эти импульсы в слова.

Сама Neuralink начинала работать еще без Илона Маска. Он купил эту компанию несколько лет назад и вложил в разработки сотни миллионов долларов.