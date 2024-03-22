FT: США просили Украину прекратить атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы

Неоднократные предупреждения из США передавались высокопоставленным чиновникам Службы государственной безопасности Украины (СБУ) и управления военной разведки, пишет "Медуза" со ссылкой на FT.

По словам собеседников издания, Вашингтон опасается, что удары беспилотников по российским НПЗ могут привести к росту мировых цен на нефть, а также спровоцировать ответные меры Москвы.

Один из источников издания заявил, что Белый дом все больше разочаровывается в атаках украинских дронов по нефтеперерабатывающим заводам, терминалам, складам и хранилищам на западе России.

Вашингтон также обеспокоен возможным ответом Москвы на продолжающиеся атаки. В Белом доме считают, что в результате может пострадать энергетическая инфраструктура, на которую опирается Запад.

По данным военной разведки Украины, с 2022 года произошли как минимум 12 нападений на крупные российские нефтеперерабатывающие заводы, а также на несколько терминалов, складов и хранилищ. На прошлой неделе Киев предпринял две крупнейшие и наиболее массовые атаки дронов, в результате которых были успешно атакованы семь российских энергетических объектов в течение нескольких дней подряд, отмечает FT. Также украинские спецслужбы проводят атаки морскими дронами российских военных кораблей в Черном море.

В ночь на 22 марта Россия нанесла комбинированный удар ракетами и беспилотниками по объектам энергетической инфраструктуры Украины. Глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий назвал эту атаку на энергосистему крупнейшей с начала полномасштабной войны. По данным Генштаба ВСУ, украинские военные сбили 92 из 151 воздушной цели.

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