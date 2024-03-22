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FT: США просили Украину прекратить атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы

rus.tvnet.lv
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Фото: DPA/ scanpix

Власти США призывали Украину прекратить атаки на энергетическую инфраструктуру России, сообщает Financial Times со ссылкой на осведомленные источники.

Неоднократные предупреждения из США передавались высокопоставленным чиновникам Службы государственной безопасности Украины (СБУ) и управления военной разведки, пишет "Медуза" со ссылкой на FT.

По словам собеседников издания, Вашингтон опасается, что удары беспилотников по российским НПЗ могут привести к росту мировых цен на нефть, а также спровоцировать ответные меры Москвы.

Один из источников издания заявил, что Белый дом все больше разочаровывается в атаках украинских дронов по нефтеперерабатывающим заводам, терминалам, складам и хранилищам на западе России.

Вашингтон также обеспокоен возможным ответом Москвы на продолжающиеся атаки. В Белом доме считают, что в результате может пострадать энергетическая инфраструктура, на которую опирается Запад. 

По данным военной разведки Украины, с 2022 года произошли как минимум 12 нападений на крупные российские нефтеперерабатывающие заводы, а также на несколько терминалов, складов и хранилищ. На прошлой неделе Киев предпринял две крупнейшие и наиболее массовые атаки дронов, в результате которых были успешно атакованы семь российских энергетических объектов в течение нескольких дней подряд, отмечает FT. Также украинские спецслужбы проводят атаки морскими дронами российских военных кораблей в Черном море.

В ночь на 22 марта Россия нанесла комбинированный удар ракетами и беспилотниками по объектам энергетической инфраструктуры Украины. Глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий назвал эту атаку на энергосистему крупнейшей с начала полномасштабной войны. По данным Генштаба ВСУ, украинские военные сбили 92 из 151 воздушной цели.

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