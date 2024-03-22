Фото ⟩ Ни один латвиец не обратился в МИД из-за стрельбы в Москве

Отвечая на вопросы агентства LETA, представитель МИД Диана Эглите отметила, что сотрудники посольства Латвии в Москве в безопасности, и что ни один латвийский подданный не обращался за помощью в МИД.

Елка напомнила, что

после полномасштабного вторжения России в Украину МИД неоднократно призывал подданных Латвии не путешествовать в Россию, а тех, кто находится в этой стране, вернуться в Латвию.

МИД продолжает следить за происходящим.

Как сообщалось, в результате стрельбы в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье 40 человек погибли и более 100 ранены.

В концертном зале "Крокус Сити Холл" должен был пройти концерт российской рок-группы "Пикник". Перед его началом в помещение ворвались как минимум три человека в камуфляже и открыли стрельбу.

Фото: пожар и террористический акт в "Крокус-Сити Холле"

По данным Telegram-канала Baza, в здании "Крокус Сити Холла", охваченном огнем, могут находиться до 100 человек.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что отменил в эти выходные в столице все массовые мероприятия: спортивные, развлекательные, культурные и так далее.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!