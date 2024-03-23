"Как так можно?" Рижанке в крематории отдали прах матери в пакете для покупок

"Они [близкие] дали урну, которая не соответствует нашим стандартам. Когда они пришли за ней, в тот момент не была оператора, который занимается непосредственно заполнением урн, и это не входит в компетенцию сотрудницы, выдающей урны. Это вопрос этики. Мы, конечно, приносим близким извинения. Так сложились обстоятельства. Очевидно, у ответственного человека был обед или пауза, когда пришла близкая. Возможно, именно в этот момент ответственного лица не было на места, указала представитель предприятия Rīgas kremācijas centrs – krematorija Илзе Верпаковска.