ИГИЛ опубликовал фото "московских террористов": они похожи на задержанных ФСБ

Такое заявление опубликовало связанное с ИГИЛ агентство Amaq, сообщает группа SITE, которая отслеживает террористическую деятельность в социальных сетях.

Согласно опубликованному сообщению, трое боевиков открыли огонь по людям в зале, а четвертый поджег здание. Утверждается, что террористы были вооружены автоматами, пистолетами и канистрами с горючей смесью. Перед нападением они долгое время наблюдали за зданием "Крокус Сити Холл".

В сообщении говорится, что боевики ИГИЛ готовились атаковать "большую толпу христиан". Члены группировки подчеркнули, что атака была организована потому, что ИГИЛ объявил войну странам, "борющимся с исламом".

Галерея: Теракт в РФ: количество жертв растет

Также опубликовано фото нападавших. Издание The Insider указывает, что цвет, крой и принт одежды двух бойцов с этого кадра идентичны одежде задержанных ФСБ лиц.

Telegram-канал Brief опубликовал изображения задержанных и сравнил их с кадрами, которыми поделился Amaq. Предполагается, что трое нападавших опознаны по изображению ИГИЛ.

Фото: Ekrānuzņēmums

По информации МВД России, четверо подозреваемых в теракте являются иностранными гражданами.

Как сообщалось, вооруженные нападавшие открыли огонь в концертном зале, расположенном в Красногорске, в 22 км от центра Москвы. Стрельба началась незадолго до концерта рок-группы "Пикник", но в это же время в другом зале проходил концерт Симфонического оркестра Ленинградской области.

Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство". В заявлении ИГИЛ также говорится, что нападавшие "благополучно отступили на свои базы".

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!