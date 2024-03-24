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После столкновения с Porsche задерживается поезд Рига - Лиепая

rus.tvnet.lv
Обновлено 24 марта 2024, 17:20
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Поезд предприятия Pasažieru vilciens
Поезд предприятия Pasažieru vilciens Фото: Austra Helēna Žaggere/LETA

Днем в воскресенье, 24 марта, на железнодорожном переезде Берзупе произошло дорожно-транспортное происшествие, из-за которого возможна задержка на железнодорожной линии Рига - Лиепая. Государственная полиция сообщает, что при столкновении с пассажирским поездом под Добеле травмы получил водитель автомобиля.

В волости Аннениеку Добельского края на переезде Берзупес Лиепайского шоссе (А9) произошло столкновение поезда с автомобилем Porsche, в результате которого пострадал водитель автомобиля, сообщили агентству LETA в Госполиции.

Пострадавшего доставили в медицинское учреждение. Никто из пассажиров поезда, следовавшего по линии Рига - Лиепая, не пострадал.

Место ДТП
Место ДТП Фото: Ekrānuzņēmums

Компания ViVi сообщает в своем интернет-приложении, что поезд №721 Рига (14:04) - Лиепая (17:14) остановился из-за дорожно-транспортного происшествия на участке железной дороги Добеле - Биксти.

Ожидаемое время задержки составляет 60 минут.

​Предприятие призывает пассажиров следить за актуальной информацией о движении поездов в мобильном приложении и на сайте Vivi.

На месте происшествия работает полиция.

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