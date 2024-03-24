После столкновения с Porsche задерживается поезд Рига - Лиепая

В волости Аннениеку Добельского края на переезде Берзупес Лиепайского шоссе (А9) произошло столкновение поезда с автомобилем Porsche, в результате которого пострадал водитель автомобиля, сообщили агентству LETA в Госполиции.

Пострадавшего доставили в медицинское учреждение. Никто из пассажиров поезда, следовавшего по линии Рига - Лиепая, не пострадал.

Место ДТП Фото: Ekrānuzņēmums

Компания ViVi сообщает в своем интернет-приложении, что поезд №721 Рига (14:04) - Лиепая (17:14) остановился из-за дорожно-транспортного происшествия на участке железной дороги Добеле - Биксти.

Ожидаемое время задержки составляет 60 минут.

​Предприятие призывает пассажиров следить за актуальной информацией о движении поездов в мобильном приложении и на сайте Vivi.

На месте происшествия работает полиция.

Informējam, ka iespējama vilcienu kavēšanās dzelzceļa līnijā Rīga - Liepāja. Kavēšanās iemesls - ceļu satiksmes negadījums pie Bērzupes pārbrauktuves. Aicinām pasažierus sekot līdzi aktuālajai informācijai par vilcienu kustību Vivi mobilajā lietotnē un mājaslapā. — Vivi (@ViviVilciens) March 24, 2024

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