Под Вентспилсом и Талси затруднено движение автомобилей

Из всех главных дорог страны условия движения затруднены на участке Вентспилсского шоссе от Усмас до Вентспилса, а в окрестностях Талси затруднено движение по региональным дорогам.

Заснеженные участки дорог очищаются и посыпаются противоскользящими материалами. Сегодня утром, 25 марта, работают восемь единиц зимней техники.

Сохраняются ограничения на массу транспорта для 859 участков гравийных дорог - в основном в Видземе и Латгале. Карту с участками, где установлены ограничения, можно найти на сайте LVC.

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