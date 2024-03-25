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Под Вентспилсом и Талси затруднено движение автомобилей

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Дороги в Латвии
Дороги в Латвии Фото: Edijs Pālens/LETA

Утром в понедельник, 25 марта, на дорогах в районах Талси и Вентспилса местами выпал снегом, однако в остальной части Латвии условия движения удовлетворительные, сообщает госкомпания Latvijas valsts ceļi (LVC).

Из всех главных дорог страны условия движения затруднены на участке Вентспилсского шоссе от Усмас до Вентспилса, а в окрестностях Талси затруднено движение по региональным дорогам.

Заснеженные участки дорог очищаются и посыпаются противоскользящими материалами. Сегодня утром, 25 марта, работают восемь единиц зимней техники.

Сохраняются ограничения на массу транспорта для 859 участков гравийных дорог - в основном в Видземе и Латгале. Карту с участками, где установлены ограничения, можно найти на сайте LVC.

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