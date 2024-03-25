Служба госбезопасности призывает не ездить в РФ и Беларусь на Пасху

Учитывая вышеизложенное, служба настоятельно рекомендует жителям Латвии не ездить в Россию и Беларусь во время предстоящих праздников.

Если вам все-таки придется поехать в эти страны-агрессоры, VDD рекомендует не брать с собой мобильный телефон, особенно если на нем содержится рабочая или конфиденциальная информация.

На пограничном пункте из мобильного телефона могут извлечь данные, а также он может быть заражен шпионским ПО. Более безопасным выбором станет мобильный телефон с предоплаченной картой, от которого можно избавиться после поездки. Также не стоит брать с собой компьютер, флешки и другие носители информации.

VDD призывает обращать внимание на знаки, которые могут указывать на контакт с агентом российских или белорусских спецслужб при пересечении границы.

К таким признакам относятся необычно усиленные проверки и допросы, вопросы, не входящие в компетенцию пограничной службы, например, о ситуации в Латвии, об отношении к событиям в Украине, о беженцах, попавших в Латвию, о поддержке, оказываемой нашей страной Украине.

Также такими знаками могут служить вопросы о рабочем месте, выполняемых обязанностях, финансовом положении.

VDD призывает жителей Латвии сообщать в службу о случаях необоснованных обвинений в нарушении или преступлении либо о приглашении к сотрудничеству со спецслужбами России или Беларуси.

Связаться с VDD можно по круглосуточному телефону 67208964 или по электронной почте info@vdd.gov.lv. VDD гарантирует конфиденциальность.

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