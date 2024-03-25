Служба госбезопасности призывает не ездить в РФ и Беларусь на Пасху

Служба государственной безопасности (VDD) призывает жителей Латвии не ездить в Россию и Беларусь и напоминает о высоких рисках вербовки и разведки на территории этих стран, сообщили в службе.
Россия продолжает войну, которую она начала в Украине, совершая там серьезные военные преступления и угрожая безопасности всей Европы.
В этих условиях риски для государственной безопасности Латвии не уменьшились. Страна-агрессор Россия и ее ближайший союзник Беларусь демонстрируют свои усилия по осуществлению различных гибридных атак против нашей страны, включая организацию вредоносных действий против различных объектов в Латвии.
Деятельность спецслужб России и Беларуси стала более агрессивной. Спецслужбы этих стран пытаются использовать любые средства для получения разведывательной информации о членах НАТО и Евросоюза, в том числе о Латвии.
В нынешних условиях возможности российских и белорусских спецслужб получать разведданные на территории Латвии ограничены. Поэтому спецслужбы двух стран-агрессоров регулярно пытаются завербовать жителей Латвии, въехавших на территорию этих стран.
VDD предупреждает, что российские и белорусские спецслужбы без колебаний будут использовать угрозы, шантаж и другие незаконные методы на территории своей страны, чтобы попытаться заставить сотрудничать с ними.
VDD еще раз напомнила, что первая попытка вербовки зачастую происходит на пункте пограничного контроля, когда представители спецслужб выдают себя за пограничников. Кроме того, представители спецслужб России и Беларуси могут получить важную для них информацию даже в ходе простого разговора.
Учитывая вышеизложенное, служба настоятельно рекомендует жителям Латвии не ездить в Россию и Беларусь во время предстоящих праздников.
Если вам все-таки придется поехать в эти страны-агрессоры, VDD рекомендует не брать с собой мобильный телефон, особенно если на нем содержится рабочая или конфиденциальная информация.
На пограничном пункте из мобильного телефона могут извлечь данные, а также он может быть заражен шпионским ПО. Более безопасным выбором станет мобильный телефон с предоплаченной картой, от которого можно избавиться после поездки. Также не стоит брать с собой компьютер, флешки и другие носители информации.
VDD призывает обращать внимание на знаки, которые могут указывать на контакт с агентом российских или белорусских спецслужб при пересечении границы.
К таким признакам относятся необычно усиленные проверки и допросы, вопросы, не входящие в компетенцию пограничной службы, например, о ситуации в Латвии, об отношении к событиям в Украине, о беженцах, попавших в Латвию, о поддержке, оказываемой нашей страной Украине.
Также такими знаками могут служить вопросы о рабочем месте, выполняемых обязанностях, финансовом положении.
VDD призывает жителей Латвии сообщать в службу о случаях необоснованных обвинений в нарушении или преступлении либо о приглашении к сотрудничеству со спецслужбами России или Беларуси.
Связаться с VDD можно по круглосуточному телефону 67208964 или по электронной почте info@vdd.gov.lv. VDD гарантирует конфиденциальность.
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