В Марупе девушка ушла из дома и пропала

23 марта этого года около 10:00 девушка покинула свое место жительства в Марупе, и ее местонахождение до сих пор неизвестно.

Приметы: рост 167 см, стройное телосложение, длинные темные волосы. На ней была черная куртка с капюшоном и мехом, черно-белые высокие сапоги. С собой у нее был черный рюкзак.

Полиция просит осмотреть фотографию девушки и отозваться всех, кто обладает информацией о ее возможном местонахождении, позвонив по номеру телефона 110.

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