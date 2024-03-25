Политолог и эксперт рассказали, как Путин может использовать теракт в Подмосковье

Теракт в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье противоречив и неоднозначен, но это событие будет использовано для усиления тоталитаризма в российском обществе и для еще большей консолидации наиболее патриотичной части населения вокруг Владимира Путина, заявил историк и политолог Карлис Даукштс.
Прежде всего, не все ясно с терактом и его причинами, так как с каждым часом появляются новые подробности о технической организации теракта и действиях ответственных служб. Во-вторых, неоспоримым фактом является то, что администрация Путина пытается переложить вину на Украину и консолидировать свое население в порыве ненависти к украинцам.
Хотя есть версии, что теракт будет использован для новой мобилизации на войну в Украине, Дауштс считает, что технической необходимости объявлять новую мобилизацию у Кремля сейчас нет, и он может действовать в соответствии с ранее принятыми законами.
"Самое главное, на мой взгляд, не будет ли этот случай использован для введения военного положения в России", - добавил эксперт.
Он считает, что Путин попытается использовать это нападение для борьбы с так называемой "пятой колонной" или "предателями" внутри России и что в стране будет создана атмосфера борьбы с любой оппозицией.
"Признаки тоталитаризма будут укрепляться и развиваться в российском обществе. Это будет использовано (...) для еще большей консолидации патриотически настроенных слоев населения вокруг лидера и укрепления его личной власти", - считает политолог. Так называемые президентские выборы показали, что в России есть достаточно широкий слой, который не поддерживает действия Путина, и он воспользуется терактом, чтобы консолидировать вокруг себя "реакционное большинство".
Возвращаясь к противоречиям теракта, эксперт отметил, что, например, есть сомнения в том, являются ли граждане Таджикистана, предъявленные общественности, настоящими преступниками. "У меня есть сомнения относительно политической мотивации и целей этого события. Необходимо задать вопрос, кому выгоден этот теракт. По сути, это менее всего выгодно Украине", - сказал Даукштс.
Если принять версию о том, что теракт был организован или сознательно "прикрыт" самими российскими спецслужбами, то, по мнению Даукштса, организация была очень плохой, и нельзя исключать конкуренции между российскими органами безопасности.
Дауштс также не исключил, что перед так называемой инаугурацией Путина в начале мая в высших эшелонах спецслужб могут произойти изменения.
Директор Центра передового опыта в области стратегических коммуникаций НАТО Янис Сартс написал в Twitter на следующий день после теракта, что, похоже,
Кремль будет использовать террористические акты для дальнейшей мобилизации российского общества против Украины и "закручивания гаек". Эскалацию на фронте тоже исключать нельзя, но вариантов осталось не так много.
В дополнение к своему комментарию Сартс сообщил агентству LETA в понедельник, 25 марта, что российскому правительству теперь необходимо объяснить общественности, почему такая атака могла произойти, несмотря на хваленые спецслужбы.
"Сейчас есть попытка возложить ответственность на Украину, и это имеет несколько целей. Во-первых, это оправдано, во-вторых, есть возможность использовать это для мобилизации. Что касается усиления эскалации в Украине, то тут нужно еще посмотреть, потому что на данный момент ресурсы, доступные России, не так уж и велики", - сказал Сартс.
В ответ на замечание, что пятничный теракт может иметь сходство со взрывами жилых домов в России в 1999 году, в причастности к которым подозревались спецслужбы, Сартс заявил, что в 1999 году установить корреляцию было очень легко, но в данном случае, если бы российские спецслужбы хотели реализовать так называемую операцию "под ложным флагом", они могли бы действовать гораздо точнее.
"Сейчас балансировать, чтобы переложить вину на украинцев, им очень сложно. Кроме того, ситуация осложняется тем, что о своей ответственности уже заявило "Исламское государство", и спецслужбы западных стран заранее предупредили о возможности теракта в России. Есть много неясностей, но если путаницу объяснять бардаком в России или конспирогологией, то я бы больше склонялся к бардаку", - подчеркнул Сартс.
Как сообщалось, в пятницу вечером вооруженные злоумышленники открыли огонь в концертном зале в Красногорске, в 22 километрах от центра Москвы. Следственный комитет России подтвердил гибель 137 человек.
Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство". Тем временем Россия продвигает версию о возможном "украинском следе". Задержанные, граждане Таджикистана, помещены под арест.
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