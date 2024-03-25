Политолог и эксперт рассказали, как Путин может использовать теракт в Подмосковье

Возвращаясь к противоречиям теракта, эксперт отметил, что, например, есть сомнения в том, являются ли граждане Таджикистана, предъявленные общественности, настоящими преступниками. "У меня есть сомнения относительно политической мотивации и целей этого события. Необходимо задать вопрос, кому выгоден этот теракт. По сути, это менее всего выгодно Украине", - сказал Даукштс.

Если принять версию о том, что теракт был организован или сознательно "прикрыт" самими российскими спецслужбами, то, по мнению Даукштса, организация была очень плохой, и нельзя исключать конкуренции между российскими органами безопасности.

Дауштс также не исключил, что перед так называемой инаугурацией Путина в начале мая в высших эшелонах спецслужб могут произойти изменения.

Директор Центра передового опыта в области стратегических коммуникаций НАТО Янис Сартс написал в Twitter на следующий день после теракта, что, похоже,

Кремль будет использовать террористические акты для дальнейшей мобилизации российского общества против Украины и "закручивания гаек". Эскалацию на фронте тоже исключать нельзя, но вариантов осталось не так много.

В дополнение к своему комментарию Сартс сообщил агентству LETA в понедельник, 25 марта, что российскому правительству теперь необходимо объяснить общественности, почему такая атака могла произойти, несмотря на хваленые спецслужбы.