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В семье экс-президента Валдиса Затлерса пополнение

rus.tvnet.lv
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Сын экс-президента Латвии Валдиса Затлерса, директор по маркетингу Cēsu alus Густавс Затлерс, и его жена Рута стали родителями, свидетельствуют сообщения молодой матери в социальных сетях.

Рута поделилась в Instagram фотографиями из роддома, сообщив, что их дочь родилась 24 марта (в Вербное воскресенье).

"Она здесь, наша вербочка!" - написала Рута.

Имя новорожденной она не раскрывает.

"У меня самый любящий и заботливый муж на свете, без него я бы не справилась", - добавила Рута.

Густавс и Рута Затлерсы поженились в 2018 году. В их семье уже растет сын по имени Самуил. У Густава Затлерса это уже третий ребенок: у него есть дочь Беатрисе от Евы Сиетинсоне.

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