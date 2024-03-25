"Советские джинсы" завоевали главные награды на крупнейшем фестивале сериалов в Европе

"Чувства противоречивы, как и все в моей жизни. Ты как будто кому-то там наверху понравился, он был к тебе добр, но немного посмеялся над тобой, потому что я не попал во Францию, чтобы ​​получить награду - в семь часов началась и церемония награждения, и премьера постановки "Мастер и Маргарита". В этом ирония жизни. Ничего не поделать. Эта награда очень многое значит для меня, особенно тот факт, что люди, которые меня не знают, подарили мне это признание", - говорит исполнитель главной роли Карлис Арнольдс Авотс.