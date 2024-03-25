"Советские джинсы" завоевали главные награды на крупнейшем фестивале сериалов в Европе

Большим успехом для латвийского кино завершился крупнейший европейский фестиваль сериалов Series Mania. Сериал "Советские джинсы" завоевал главный приз фестиваля в конкуренции с более чем 50 мировыми сериалами, а актер Карлис Арнольдс Авотс получил награду за лучшую мужскую роль в категории International Panorama.
Латвия была представлена на мероприятии такого масштаба впервые. О полученной награде рассказывает режиссер сериала "Советские джинсы" Станислав Токалов:
"Приз зрительских симпатий был для нас очень неожиданным. Организаторы считали голоса до последнего момента, поскольку показы завершились незадолго до церемонии награждения. Результаты узнали, когда началась красная дорожка. Для нас это был очень неожиданный сюрприз.
Награду вручила директор фестиваля, подчеркнув в своей речи, что сериалы рассчитаны на зрителей и приз зрительских симпатий - самый главный на этом фестивале. Для меня большая честь получить самую главную награду фестиваля".
Видео: Сериал "Советские джинсы" получил две награды Series Mania 2024
Трагикомический сериал "Советские джинсы" - основанная на реальных событиях история о том, как в конце 1970-х - начале 1980-х годов в рижском психоневрологическом диспансере было развернуто нелегальное производство поддельных джинсов Levis.
"Успех многосерийного фильма "Советские джинсы" поистине уникален - две награды на самом важном фестивале сериалов в Европе, который проходит во французском Лилле, являются доказательством конкурентоспособности латвийского кино в самом требовательном формате", - отметила директор Национального киноцентра Дита Риетума.
"Чувства противоречивы, как и все в моей жизни. Ты как будто кому-то там наверху понравился, он был к тебе добр, но немного посмеялся над тобой, потому что я не попал во Францию, чтобы получить награду - в семь часов началась и церемония награждения, и премьера постановки "Мастер и Маргарита". В этом ирония жизни. Ничего не поделать. Эта награда очень многое значит для меня, особенно тот факт, что люди, которые меня не знают, подарили мне это признание", - говорит исполнитель главной роли Карлис Арнольдс Авотс.
Рад за Авотса и режиссер сериала Станислав Токалов: "После вручения награды все в жюри сказали, что Карлис Арнольдс Авотс их полностью очаровал. Они единогласно проголосовали за то, что Карлис заслужил эту награду, высоко оценив художественную и техническую сторону актерской игры".
Видео: Трейлер сериала "Советские джинсы"
Сериал получил 12 номинаций на национальную кинопремию Lielais Kristaps, победив в трёх из них. Также сериал попал в программу 74-го Берлинского международного кинофестиваля.
Галерея: Премьера долгожданного сериала "Советские джинсы"
В кинотеатрах покажут несколько серий фильма за один показ:
3-я, 4-я и 5-я серии - с 15 марта;
6-я, 7-я и 8-я серии - с 29 марта.
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В главных ролях: Карлис Арнольдс Авотс, Aamu Milonoff и Игорь Шелеговскис.
В ролях: Андрис Кейшс, Гинтс Гравелис, Дайнис Гайделис, Иварс Крастс, Гундарс Аболиньш, Евгений Исаев, Янис Яранс, Николай Шестак, Валентин Новопольский, Гатис Гага, Индра Брике, Юрис Барткевич, Матисс Озолс, Янис Скутелис , Юрис Дьяконов, Байба Брока и др.
Автор идеи сериала Станислав Токалов, авторы сценария: Станислав Токалов, Теодора Маркова, Валдемар Калиновский (Waldemar Kalinowski), режиссеры: Станислав Токалов, Юрис Курсиетис. Оператор Валдис Целминьш, художники Лаура Дишлере и Занда Ландрате-Бедрите, художник по костюмам Лиене Бите, визажист Майя Гундаре, композитор Карлис Аузанс, звукорежиссер Эрнест Ансонс, режиссер монтажа Оскар Мороз, продюсер Айя Берзиня, студия Tasse Film.
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