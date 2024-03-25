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Фото и видео ⟩ "Мужчины в голубом". СМИ: в московском концертном зале могли находиться сотрудники ФСБ

rus.tvnet.lv
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Кадр из видео
Кадр из видео Фото: NEXTA/"X"

Популярное белорусское оппозиционное СМИ Nexta опубликовало на платформе Х запись, отметив, что в московском концертном зале во время теракта, возможно, находились сотрудники Федеральной службы безопасности РФ.

СМИ проанализировало видео с момента теракта и установило, что в концертном зале находятся несколько человек, одетых схожим образом. На мужчинах были голубые футболки и джинсы.

"Если посмотреть на них, вы заметите некоторые нетипичные действия с их стороны в такой ситуации", - отмечает СМИ.

Фото: NEXTA/"X"

Во-первых, СМИ указывает на одежду мужчин. "Синяя футболка и джинсы - довольно обыденное сочетание, которое помогает им слиться с толпой, но при этом замечать друг друга.

Мужчины находятся на выходе, но если посмотреть внимательно, "людей в синем" можно заметить и в других частях зала", - считает СМИ.

Во-вторых, Nexta указывает на поведение мужчин. "Все они спокойны, никуда не бегут, не паникуют. На видео один мужчина в синем джемпере и джинсах даже толкнул обратно женщину, которая направилась к выходу.

Фото: NEXTA/"X"

Позже этот мужчина начал снимать на свой телефон. Видно, что "мужчины в синем" периодически переглядываются друг с другом.

В какой-то момент с места, где находится предполагаемый сотрудник службы безопасности, мужской голос советует закрыть дверь, и "мужчины в синем" поддерживают эту идею, создавая иллюзию массовой поддержки предложения".

По словам СМИ, позже это привело к тому, что многие люди из-за закрытых дверей не смогли выбраться из зала и погибли.

Ранее сообщалось, что вооруженные злоумышленники открыли огонь в концертном зале "Крокус Сити Холл", расположенном в подмосковном городе Красногорске. Перестрелка началась незадолго до концерта рок-группы "Пикник", а одновременно в другом зале состоялся концерт симфонического оркестра Ленинградской области.

Подтверждена смерть 137 человек, из них идентифицированы 62.

Фото: Подозреваемые в теракте в суде

Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".

Между тем Кремль дал пропагандистским СМИ указания подчеркнуть возможный "украинский след", освещая теракт в концертном зале.

Фото: Пожар и теракт в "Крокус Сити Холле"

Еще в пятницу МИД Украины категорически отверг обвинения российских чиновников в том, что Киев якобы причастен к этому теракту. "Такие обвинения являются спланированной провокацией Кремля", - подчеркнули в ведомстве. Советник главы канцелярии президента Украины Михаил Подоляк также заявил, что Украина не причастна к этому инциденту.

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