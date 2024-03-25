Популярное белорусское оппозиционное СМИ Nexta опубликовало на платформе Х запись, отметив, что в московском концертном зале во время теракта, возможно, находились сотрудники Федеральной службы безопасности РФ.
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Фото и видео ⟩ "Мужчины в голубом". СМИ: в московском концертном зале могли находиться сотрудники ФСБ
СМИ проанализировало видео с момента теракта и установило, что в концертном зале находятся несколько человек, одетых схожим образом. На мужчинах были голубые футболки и джинсы.
"Если посмотреть на них, вы заметите некоторые нетипичные действия с их стороны в такой ситуации", - отмечает СМИ.
Во-первых, СМИ указывает на одежду мужчин. "Синяя футболка и джинсы - довольно обыденное сочетание, которое помогает им слиться с толпой, но при этом замечать друг друга.
Мужчины находятся на выходе, но если посмотреть внимательно, "людей в синем" можно заметить и в других частях зала", - считает СМИ.
Во-вторых, Nexta указывает на поведение мужчин. "Все они спокойны, никуда не бегут, не паникуют. На видео один мужчина в синем джемпере и джинсах даже толкнул обратно женщину, которая направилась к выходу.
Позже этот мужчина начал снимать на свой телефон. Видно, что "мужчины в синем" периодически переглядываются друг с другом.
В какой-то момент с места, где находится предполагаемый сотрудник службы безопасности, мужской голос советует закрыть дверь, и "мужчины в синем" поддерживают эту идею, создавая иллюзию массовой поддержки предложения".
FSB officers could have been in the concert hall during the terrorist attack in Moscow— NEXTA (@nexta_tv) March 25, 2024
We analyzed the footage of the terrorist attack in "Crocus City Hall" and noticed that in the concert hall, where the bloodiest events of the terrorist attack broke out, there are several… pic.twitter.com/DmA8Neudjw
По словам СМИ, позже это привело к тому, что многие люди из-за закрытых дверей не смогли выбраться из зала и погибли.
Ранее сообщалось, что вооруженные злоумышленники открыли огонь в концертном зале "Крокус Сити Холл", расположенном в подмосковном городе Красногорске. Перестрелка началась незадолго до концерта рок-группы "Пикник", а одновременно в другом зале состоялся концерт симфонического оркестра Ленинградской области.
Подтверждена смерть 137 человек, из них идентифицированы 62.
Фото: Подозреваемые в теракте в суде
Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".
Между тем Кремль дал пропагандистским СМИ указания подчеркнуть возможный "украинский след", освещая теракт в концертном зале.
Фото: Пожар и теракт в "Крокус Сити Холле"
Еще в пятницу МИД Украины категорически отверг обвинения российских чиновников в том, что Киев якобы причастен к этому теракту. "Такие обвинения являются спланированной провокацией Кремля", - подчеркнули в ведомстве. Советник главы канцелярии президента Украины Михаил Подоляк также заявил, что Украина не причастна к этому инциденту.
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