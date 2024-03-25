Фото и видео ⟩ "Мужчины в голубом". СМИ: в московском концертном зале могли находиться сотрудники ФСБ

СМИ проанализировало видео с момента теракта и установило, что в концертном зале находятся несколько человек, одетых схожим образом. На мужчинах были голубые футболки и джинсы.

"Если посмотреть на них, вы заметите некоторые нетипичные действия с их стороны в такой ситуации", - отмечает СМИ.

Фото: NEXTA/"X"

Во-первых, СМИ указывает на одежду мужчин. "Синяя футболка и джинсы - довольно обыденное сочетание, которое помогает им слиться с толпой, но при этом замечать друг друга.

Мужчины находятся на выходе, но если посмотреть внимательно, "людей в синем" можно заметить и в других частях зала", - считает СМИ.

Во-вторых, Nexta указывает на поведение мужчин. "Все они спокойны, никуда не бегут, не паникуют. На видео один мужчина в синем джемпере и джинсах даже толкнул обратно женщину, которая направилась к выходу.

Фото: NEXTA/"X"

Позже этот мужчина начал снимать на свой телефон. Видно, что "мужчины в синем" периодически переглядываются друг с другом.