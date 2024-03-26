Япония будет продавать реактивные истребители другим странам

Ожидается, что решение разрешить международную торговлю вооружением поможет обеспечить Японии роль в совместном проекте реактивного истребителя, развить военную промышленность Японии и увеличить ее роль в глобальной безопасности.

Правительство также поддержало пересмотр японских руководящих принципов передачи вооружений и технологий, чтобы разрешить продажу летального оружия, произведенного совместно с другими странами, странам, которые не являются партнерами Японии.

Япония долгое время ограничивала экспорт оружия после принятия пацифистской Конституции страны, но быстро предприняла шаги по изменению этого регулирования на фоне роста региональной и глобальной напряженности, особенно со стороны соседнего Китая.

Решение о реактивных истребителях позволит Японии впервые экспортировать летальное оружие, произведенное совместно с другими странами.

Япония работает с Италией и Великобританией, чтобы разработать современный реактивный истребитель, который придет на замену устаревшим истребителям F-2 и Eurofighter Typhoon производства США, которые используют армии Великобритании и Италии.

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