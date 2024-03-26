Смерть пенсионера от сосульки в Риге: владельцу здания грозит тюремный срок

В декабре прошлого года сообщалось о том, что пенсионера в Московском форштадте в Риге убило сосулькой. Мужчина шел домой из магазина, но получил сильный удар упавшим куском льда по голове. Владельцу здания за неуборку крыши грозит три года тюрьмы, сообщает передача Degpunktā телеканала TV3.
В момент, когда произошла трагедия, владелец здания находился за границей, однако жители дома рассказали, что он проинформирован о трагедии на улице Кална. Свою вину в преступлении он не признает.
Начатый в декабре уголовный процесс в начале марта был передан Рижской восточной прокуратуре для начала уголовного преследования.
"Прокурор предъявил лицу обвинение в непредумышленном убийстве по неосторожности. В Уголовном законе за это уголовное правонарушение грозит до трех лет лишения свободы. По мнению прокурора, собранные доказательства указывают на вину обвиняемого. [...] Обвиняемым является собственник здания, который отвечал за очистку снега и льда с крыши принадлежащего ему здания в случае необходимости, что также предусмотрено обязательными правилами Рижской думы", - сообщили в прокуратуре.
В данный момент ведется досудебный процесс, допрашиваются свидетели и собирается дополнительная информация.
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