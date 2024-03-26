Смерть пенсионера от сосульки в Риге: владельцу здания грозит тюремный срок

В момент, когда произошла трагедия, владелец здания находился за границей, однако жители дома рассказали, что он проинформирован о трагедии на улице Кална. Свою вину в преступлении он не признает.

Начатый в декабре уголовный процесс в начале марта был передан Рижской восточной прокуратуре для начала уголовного преследования.

"Прокурор предъявил лицу обвинение в непредумышленном убийстве по неосторожности. В Уголовном законе за это уголовное правонарушение грозит до трех лет лишения свободы. По мнению прокурора, собранные доказательства указывают на вину обвиняемого. [...] Обвиняемым является собственник здания, который отвечал за очистку снега и льда с крыши принадлежащего ему здания в случае необходимости, что также предусмотрено обязательными правилами Рижской думы", - сообщили в прокуратуре.

В данный момент ведется досудебный процесс, допрашиваются свидетели и собирается дополнительная информация.

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