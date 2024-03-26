В результате удара "Константин Ольшанский" стал небоеспособен, сообщает издание УНИАН.

Представитель военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук рассказал, что кроме двух больших десантных кораблей - "Ямал" и "Азов" - и разведывательного корабля "Иван Хурс" удалось поразить и корабль "Константин Ольшанский".

Судно девять лет стояло в Севастопольской бухте, и его разбирали на части, однако "на десятый год войны они поняли, что у них заканчиваются большие десантные корабли этого проекта 775, и было принято решение его восстановить", указал Плетенчук, добавив, что восстановительные работы велись на протяжении года.

Он также отметил, что россияне планировали выдать руководству восстановленный корабль за один из российских кораблей, сообщив, что им якобы удалось восстановить один из "своих" больших десантных кораблей, которые повредила Украина, или десантный корабль "Оленегорский горняк".

Повреждения "Оленегорского горняка" столь сильны, что его восстановление под большим вопросом, добавил Плетенчук.

Он также указал, что противник готовился использовать корабль против Украины, поэтому было решено уничтожить его, применив ракеты "Нептун".

По словам Плетенчука, степень повреждений корабля уточняется, но он точно сейчас небоеспособен.

Минобороны Великобритании пришло к выводу, что в результате войны Черноморский флот России потерял свою "функциональную активность". По подсчетам военных аналитиков, у россиян в Черном море осталось всего семь больших десантных кораблей.

Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк анонсировал новые спецоперации, обещая нанести России еще большие потери как на суше, так и на море.

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