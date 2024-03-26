Заключены все договоры о строительных работах на латвийско-российской границе

Первыми в начале апреля к работам приступят Национальные вооруженные силы (НВС), которые займутся возведением забора на 20-километровом участке Гребневского и Пундурского отделений пограничной охраны, и ООО Citrus Solutions и ООО Hagberg Construction - на участке отделения погранохраны в Айзгарше.

В начале апреля к строительству забора на границе приступят пять бригад НВС, параллельно работы будут вестись на пяти участках. НВС планируют завершить строительство к осени. Citrus Solutions и Hagberg construction на своем участке приступят к работам по возведению забора в середине апреля, а завершить их планируется к концу 2024 года.

Из 16 заключенных VNĪ договоров 14 предусматривают выполнение работ до конца этого года. На особо сложных участках строительство примерно 28 км забора и инфраструктуры продолжится в 2025 году. В заболоченных зонах на латвийско-российской границе запланировано инновационное понтонное решение с забором, срок службы которое составляет не менее 50 лет.