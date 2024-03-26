Заключены все договоры о строительных работах на латвийско-российской границе

ГАО Valsts nekustamie īpašumi (VNĪ) заключило 16 договоров с шестью строительными компаниями о выполнении работ на латвийско-российской границе, которые предусматривают строительство забора и инфраструктуры на всем ее протяжении, сообщила член правления VNĪ Елена Гаврилова.
Первыми в начале апреля к работам приступят Национальные вооруженные силы (НВС), которые займутся возведением забора на 20-километровом участке Гребневского и Пундурского отделений пограничной охраны, и ООО Citrus Solutions и ООО Hagberg Construction - на участке отделения погранохраны в Айзгарше.
В начале апреля к строительству забора на границе приступят пять бригад НВС, параллельно работы будут вестись на пяти участках. НВС планируют завершить строительство к осени. Citrus Solutions и Hagberg construction на своем участке приступят к работам по возведению забора в середине апреля, а завершить их планируется к концу 2024 года.
Из 16 заключенных VNĪ договоров 14 предусматривают выполнение работ до конца этого года. На особо сложных участках строительство примерно 28 км забора и инфраструктуры продолжится в 2025 году. В заболоченных зонах на латвийско-российской границе запланировано инновационное понтонное решение с забором, срок службы которое составляет не менее 50 лет.
Всего VNĪ заключило договоры с шестью предприятиями: Citrus Solutions, Hagberg construction, ООО Nordes Būve, ГАО Latvijas autoceļu uzturētājs, P un P Būvniecības grupa и ООО Baltic construction Company.
В настоящее время построена инфраструктура пограничной полосы протяженностью примерно 230 км, в том числе оборудованы патрульные тропы (деревянные мостки или покрытие из измельченной древесины), дорога из естественного грунта и четыре подвесных (канатных) моста.
20 февраля правительство разрешило VNĪ взять на себя финансовые обязательства в размере 66,88 млн евро на завершающий этап строительства забора на латвийско-российской границе общей протяженностью почти 66,7 км.
Из упомянутого финансирования на строительные работы предусмотрено 63,3 млн евро, на строительный надзор - 1,28 млн евро, на авторский надзор - 492,6 тыс. евро, на разработку проектной документации - 1,79 млн евро.
Протяженность латвийско-российской границы составляет 283,6 км. Приоритетом VNĪ является завершение уже строящейся инфраструктуры и строительство забора на участках, где его нет. Сейчас на латвийско-российской границе возведен забор длиной приблизительно 100 км. Еще предстоит построить примерно 180 км забора и не менее 53 км инфраструктуры. Существенная часть пограничной полосы у российской границы уже очищена от леса, что дает возможность вести строительство забора более быстрыми темпами.
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