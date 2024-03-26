"Они не могли пойти в Беларусь. Их кураторы (у нас есть подозрения на некоторых, это я Путину позвоню, скажу свои подозрения) - они понимали, что в Беларусь заходить нельзя. Потому что в первые минуты как в России часть области перешла на усиленный режим безопасности, так и у нас", - сказал Лукашенко.