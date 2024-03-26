"Они не могли пойти в Беларусь. Их кураторы (у нас есть подозрения на некоторых, это я Путину позвоню, скажу свои подозрения) - они понимали, что в Беларусь заходить нельзя. Потому что в первые минуты как в России часть области перешла на усиленный режим безопасности, так и у нас", - сказал Лукашенко.
По его словам, были задействованы силы МВД, установлены блокпосты на дорогах, в том числе с Россией. Были задействованы КГБ, Госпогранкомитет, некоторые части армии.
"Поэтому они в Беларусь никак не могли зайти. Они это видели. Поэтому отвернулись и пошли на участок украинско-российской границы", - добавил Лукашенко.
Его слова противоречат утверждению российского диктатора Владимира Путина о том, что нападавшие двигались в сторону Украины.
Хотя ответственность за теракт в московском концертном зале взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство", сразу после теракта российская пропаганда попыталась связать ее с Украиной.
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