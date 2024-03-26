Теракт в Москве выявил трусливую "традицию" Путина

Российский диктатор Владимир Путин обожает победы, а в случае неудач у диктатора стало традицией исчезать из поля зрения. После теракта, осуществленного террористической группировкой "Исламское государство" в концертном зале "Крокус Сити Холл", Путин снова долго хранил молчание.
По мнению The Economist, теракт, осуществленный "Исламским государством", стал грандиозным провалом российских спецслужб.
Спустя почти сутки после трагедии, когда Путин все же нашел в себе смелость обратиться к общественности, он попытался возложить вину на Украину. Такое поведение стало традицией для российского диктатора.
"Путин - человек, который любит победы, желательно заранее спланированные. Фальсифицированная победа на "выборах" с последующим концертом. Захватывающее выступление 9 мая. Восемь голов в хоккейном матче. Несмотря на все эти победы, диктатору становится все труднее справляться с незапланированными неудачами. Поэтому легче исчезнуть со сцены. В 2000 году его попытки публично спасти ситуацию с подводной лодкой "Курск" потерпели неудачу. Он хранил молчание более суток после трагедии в Беслане в 2004 году, когда погибли 186 детей-заложников. В прошлом году, когда наемники Евгения Пригожина отправилась в Москву, от Путина тоже не было вестей", - пишет издание.
Именно поэтому ему понадобилось 19 часов, чтобы выступить перед публикой после теракта. Сама речь мало что дала - Путин неуклюже заявил, что "Украина открыла окно для террористов на границе в то время, когда преступники пытались сбежать из России на белом автомобиле Renault".
При этом диктатор не упомянул "Исламское государство", которое прямо заявило о совершении теракта. Отчасти нежелание Путина полностью возлагать вину на Украину может быть связано с опасениями, что у правительства США может быть информация, полностью опровергающая такую версию.
Возможно, российского диктатора смущает тот факт, что его службы безопасности никак не отреагировали на американские предупреждения, прозвучавшие еще 7 марта. За три дня до теракта Путин опроверг эти данные, назвав их "шантажом".
Подобный провал имел бы серьезные последствия в стране, где государственные деятели могут быть привлечены к ответственности. Россия такой страной не является. Однако это нападение - болезненный удар по репутации Путина, а также по подчиненным ему службам безопасности, от которых зависит сам Путин.
То, как было совершено нападение, в результате которого погибло более 130 человек, долго не забудется. Возникает много вопросов, особенно по поводу практически отсутствующей системы безопасности в учреждении такого масштаба.
Остается много неясного и в самом нападении - предполагаемые джихадисты сами пытались остаться в живых, что вызывает вопросы о том, были ли российские власти в большей или меньшей степени причастны к нападению.
Конечно, это теории заговора, но очевидно, что исламистская террористическая группировка использовала напряженность в российском обществе, вызванную экономической ситуацией и этническими конфликтами, в качестве прикрытия.
Москва предоставляет исламистам очевидные возможности для вербовки боевиков, особенно из числа бедных мигрантов, приехавших в Россию из мусульманских стран, в основном из бывших советских республик Центральной Азии. По неофициальным данным, в России проживает до восьми миллионов мигрантов из Таджикистана. Эти мигранты играют важную роль в экономике России военного времени, соглашаясь работать на заводах за низкую зарплату, на которую сами граждане РФ не соглашаются.
Издание считает, что Кремль, несомненно, использует теракт в Москве как предлог для дальнейшего закручивания гаек в стране. Многие из сторонников Путина готовы снять мораторий на смертную казнь.
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