Теракт в Москве выявил трусливую "традицию" Путина

При этом диктатор не упомянул "Исламское государство", которое прямо заявило о совершении теракта. Отчасти нежелание Путина полностью возлагать вину на Украину может быть связано с опасениями, что у правительства США может быть информация, полностью опровергающая такую версию.

Возможно, российского диктатора смущает тот факт, что его службы безопасности никак не отреагировали на американские предупреждения, прозвучавшие еще 7 марта. За три дня до теракта Путин опроверг эти данные, назвав их "шантажом".

Подобный провал имел бы серьезные последствия в стране, где государственные деятели могут быть привлечены к ответственности. Россия такой страной не является. Однако это нападение - болезненный удар по репутации Путина, а также по подчиненным ему службам безопасности, от которых зависит сам Путин.

То, как было совершено нападение, в результате которого погибло более 130 человек, долго не забудется. Возникает много вопросов, особенно по поводу практически отсутствующей системы безопасности в учреждении такого масштаба.

Остается много неясного и в самом нападении - предполагаемые джихадисты сами пытались остаться в живых, что вызывает вопросы о том, были ли российские власти в большей или меньшей степени причастны к нападению.

Конечно, это теории заговора, но очевидно, что исламистская террористическая группировка использовала напряженность в российском обществе, вызванную экономической ситуацией и этническими конфликтами, в качестве прикрытия.

Москва предоставляет исламистам очевидные возможности для вербовки боевиков, особенно из числа бедных мигрантов, приехавших в Россию из мусульманских стран, в основном из бывших советских республик Центральной Азии. По неофициальным данным, в России проживает до восьми миллионов мигрантов из Таджикистана. Эти мигранты играют важную роль в экономике России военного времени, соглашаясь работать на заводах за низкую зарплату, на которую сами граждане РФ не соглашаются.

Издание считает, что Кремль, несомненно, использует теракт в Москве как предлог для дальнейшего закручивания гаек в стране. Многие из сторонников Путина готовы снять мораторий на смертную казнь.

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