Согласно хронологии событий, реконструированным Telegram-каналом Ксении Собчак "Осторожно новости", в 19:55 террористы подошли к зданию и открыли огонь по охране и людям в вестибюле. В 19:58 люди в зале услышали стрельбу, а в 20:01 террористы ворвались тута же, начали убивать собравшихся и поджигать эвакуационные выходы. В 20:13 со стоянки уехал белый Renault с четырьмя нападавшими.

В 20:26 сообщили об эвакуации людей спасательными службами, однако спустя пять минут стало известно, что к месту происшествия направляются пожарные. При этом новость о том, что сотрудники московского СОБР и ОМОН подняты по тревоге и направляются в концертный зал "Крокус", появилась только в 20:33. С места происшествия корреспондент агентства сообщил, что спецподразделения прибыли к зданию в 21:06.

Спецназ ворвался в здание в 21:30. Прокремлевский Telegram-канал Mash опубликовал видео, на котором видно, как в 21:43 в здание вошел спецназ. При этом депутат думы РФ Александр Хинштейн утверждает, что Росгвардия прибыла в "Крокус Сити Холл" через 15 минут после первого сообщения о трагедии.