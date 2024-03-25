Спецподразделения полиции России - СОБР и ОМОН - прибыли в концертный зал "Крокус Сити Холл" только через час после теракта. При этом нападение на безоружных людей продолжалось около 20 минут, после чего террористы спокойно сели в машину и уехали. Об этом сообщают российские пропагандистские агентства и СМИ.
Согласно хронологии событий, реконструированным Telegram-каналом Ксении Собчак "Осторожно новости", в 19:55 террористы подошли к зданию и открыли огонь по охране и людям в вестибюле. В 19:58 люди в зале услышали стрельбу, а в 20:01 террористы ворвались тута же, начали убивать собравшихся и поджигать эвакуационные выходы. В 20:13 со стоянки уехал белый Renault с четырьмя нападавшими.
В 20:26 сообщили об эвакуации людей спасательными службами, однако спустя пять минут стало известно, что к месту происшествия направляются пожарные. При этом новость о том, что сотрудники московского СОБР и ОМОН подняты по тревоге и направляются в концертный зал "Крокус", появилась только в 20:33. С места происшествия корреспондент агентства сообщил, что спецподразделения прибыли к зданию в 21:06.
Спецназ ворвался в здание в 21:30. Прокремлевский Telegram-канал Mash опубликовал видео, на котором видно, как в 21:43 в здание вошел спецназ. При этом депутат думы РФ Александр Хинштейн утверждает, что Росгвардия прибыла в "Крокус Сити Холл" через 15 минут после первого сообщения о трагедии.
Судя по карте, прямо на территории комплекса, рядом со станцией метро "Мякинино", находится райотдел полиции. Еще один полицейский участок - в 3,5 километрах на другой стороне МКАД.
При этом очевидцы утверждают, что во время побега они не видели ни одной машины полиции или скорой помощи: к моменту публикации первых сообщений о нападении на место еще не прибыли сотрудники МВД и экстренных служб, они прибыли в течение получаса.
В 20:41 крыша здания концертного зала начала обрушиваться. Однако до этого момента пожарные не смогли приступить к тушению пожара, поскольку место еще не проверил спецназ. Три вертолета тушили крышу концертного зала. Полностью пожар удалось потушить только на следующий день.
По последним данным, в результате теракта погибли 137 человек и не менее 180 получили ранения. В больницах находятся 92 человека, из них семь - в очень тяжелом состоянии, 29 - в тяжелом, среди них двое детей. МЧС РФ продолжает разбирать завалы.
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