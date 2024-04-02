Влада Романова: "Мне страшно, когда мои родственники пишут "за Россию-матушку"

Владислава Романова впервые прославилась в 2022 году, когда после полномасштабного вторжения России в Украину сняла документальный фильм о Даугавпилсе. После его выхода Романова получала в свой адрес угрозы и оскорбления. Теперь Романова сняла новую серию программ о жизни в Латгале. Почему журналистка так часто попадает в конфликты, что делать с пророссийски настроенными жителями Латвии, какая журналистика нужна Даугавпилсу - об этом в эфире дискуссионной передачи RUS TVNET "Кто вам платит?" поговорили с Владиславой Романовой.
Об Ольге Петкевич и ВНЖ для граждан России
Другой большой конфликт случился у Романовой с кандидатом в Европарламент от партии "Согласие" Ольгой Петкевич.