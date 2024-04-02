Влада Романова: "Мне страшно, когда мои родственники пишут "за Россию-матушку"

"Мне не нравится деятельность Ольги Петкевич. Потому что она делает абсолютно противоположное тому, что я делаю. После моего первого фильма про Даугавпилс, она сказала, что вот я такая плохая оклеветала Даугавпилс. А она такая, значит, патриотка Даугавпилса, патриотка Латгале. И оставьте нас всех в покое. Вот сидите в своей Риге, вот и сидите дальше, а к нам не суйтесь", - рассказывает Романова.