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Влада Романова: "Мне страшно, когда мои родственники пишут "за Россию-матушку"

Артем Липин rus.tvnet.lv
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Владислава Романова впервые прославилась в 2022 году, когда после полномасштабного вторжения России в Украину сняла документальный фильм о Даугавпилсе. После его выхода Романова получала в свой адрес угрозы и оскорбления. Теперь Романова сняла новую серию программ о жизни в Латгале. Почему журналистка так часто попадает в конфликты, что делать с пророссийски настроенными жителями Латвии, какая журналистика нужна Даугавпилсу - об этом в эфире дискуссионной передачи RUS TVNET "Кто вам платит?" поговорили с Владиславой Романовой.

Об Ольге Петкевич и ВНЖ для граждан России

Другой большой конфликт случился у Романовой с кандидатом в Европарламент от партии "Согласие" Ольгой Петкевич.

"Мне не нравится деятельность Ольги Петкевич. Потому что она делает абсолютно противоположное тому, что я делаю. После моего первого фильма про Даугавпилс, она сказала, что вот я такая плохая оклеветала Даугавпилс. А она такая, значит, патриотка Даугавпилса, патриотка Латгале. И оставьте нас всех в покое. Вот сидите в своей Риге, вот и сидите дальше, а к нам не суйтесь", - рассказывает Романова.

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