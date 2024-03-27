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Лайма Вайкуле рассказала, куда отправится на свое 70-летие

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Лайма Вайкуле
Лайма Вайкуле Фото: Настоящее Время

"В свой день рождения я буду находиться в самолете", - сказала латвийская певица Лайма Вайкуле в интервью изданию Privātā Dzīve. 

31 марта Лайма Вайкуле отметит свое 70-летие. Она не скрывает, что не отмечает дни рождения уже 50 лет. "Меня бы обрадовало, если бы в свой день рождения я бы не была упомянута", - сказала она. 

Юбилейный год звезды богат на путешествия. Вайкуле любит путешествовать. В начале 2024 года она успела дать концерты в нескольких городах США - Нью-Йорке, Сан-Франциско, Сиэтле, Лос-Анджелесе, Чикаго и других. 

Лайма также заверила читателей, что летом вновь состоится фестиваль Laima Rendezvous Jūrmala. 

Подробнее читайте в новом номере Privātā Dzīve.

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