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Фото ⟩ Все образы Лаймы Вайкуле на фестивале Laima Rendezvous Jūrmala

Egoiste rus.tvnet.lv
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Фото: Lens Hoffmans/ TVNET kolāža

С 26 по 30 июля в Юрмале с размахом прошел фестиваль Laima Rendezvous Jūrmala. Предлагаем взглянуть на сценические костюмы музы мероприятия Лаймы Вайкуле в этом году. 

Конечно, в сценическом гардеробе Лаймы преобладал узнаваемый признак ее стиля - сексуальный элегантный брючный костюм, но ее можно было увидеть и кое в чем вполне романтичном - например, в белом кружевном платье, с цветами в качестве головного убора и т. д. 

Фото: Lens Hoffmans
Фото: Lens Hoffmans
Фото: Lens Hoffmans
Фото: Lens Hoffmans
Фото: Lens Hoffmans
Фото: Lens Hoffmans
Фото: Lens Hoffmans
Фото: Lens Hoffmans
Фото: Lens Hoffmans

Галерея: Все образы Лаймы Вайкуле

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