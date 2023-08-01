Фото ⟩ Все образы Лаймы Вайкуле на фестивале Laima Rendezvous Jūrmala

С 26 по 30 июля в Юрмале с размахом прошел фестиваль Laima Rendezvous Jūrmala. Предлагаем взглянуть на сценические костюмы музы мероприятия Лаймы Вайкуле в этом году.
Конечно, в сценическом гардеробе Лаймы преобладал узнаваемый признак ее стиля - сексуальный элегантный брючный костюм, но ее можно было увидеть и кое в чем вполне романтичном - например, в белом кружевном платье, с цветами в качестве головного убора и т. д.
Галерея: Все образы Лаймы Вайкуле
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