С мая ограничат скорость и парковку электросамокатов в Старой Риге

Политик напомнил, что новые правила планируется принять на заседании Рижской думы в среду, 27 марта. Пулкс сообщил, что подаст предложение, чтобы они вступили в силу с 1 мая.

До тех пор у компаний, сдающие напрокат электросамокаты, будет достаточно времени, чтобы подготовиться к ограничениям. А у муниципалитета будет время, чтобы отметить места, где будет разрешено парковать самокаты.

Первой зоной, где правила будут действовать уже с мая, станет Старая Рига. Там будет действовать ограничение скорости будет 20 километров в час.

Электросамокаты можно будет оставлять только в специально отмеченных местах.

С июня эту территорию планируется расширить до улицы Элизабетес, а если потребуется, то со временем и дальше.

В Рижской муниципальной полиции заявляют, что работа по контролю за новыми ограничениями будет в основном сосредоточена на сотрудничестве с коммерсантами, а не на их формальном наказании. Полиция будет превентивно контролировать выполнение обязательных правил, связываясь с поставщиками услуг по прокату электросамокатов.

Учитывая, что у коммерсантов есть возможность вовремя подготовиться к требованиям, изложенным в обязательных правилах, с 1 мая за выявленные нарушения будет применяться административная ответственность. Административная ответственность за несоблюдение требований будет возлагаться на компанию, а не на водителя электросамоката.

Если полиция обнаружит, что электросамокат был оставлен в зоне запрещенной парковки, полиция сообщит компании о выявленном нарушении. Если нарушение не будет устранено в течение трех часов с момента его обнаружения, полиция конфискует соответствующее транспортное средство.

Новые правила предусматривают, что самоуправление будет публиковать зоны ограничения скорости и запрета парковки для электросамокатов в разделе "Дорожное движение и мобильность" (Satiksme un mobilitāte) на портале Geo Rīga.

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