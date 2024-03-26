Видео ⟩ Рижанка считает, что новая автомойка повредила ее машину

Сначала она подумала, что ее Volvo хорошо помыли на мойке, но, вернувшись домой, заметила, что отвалилась передняя решетка.

Разгневанная Игета тут же отправилась обратно на мойку, однако по прибытии ее ждал еще более неприятный сюрприз. Пропавшая решетка была найдена, но теперь сломана.

Игета сразу же написала жалобу. Через несколько дней водитель с удивлением получила ответ с отказом выплатить компенсацию за причиненный ущерб. Кроме того, было указано, что решетка радиатора не была закреплена должным образом перед тем, как она отправилась на мойку.

Представитель Центра защиты прав потребителей отмечает, что Игета может обратиться в суд, чтобы отстоять свою правоту. Женщина считает, что машина была в порядке до того, как она решила ее помыть.

Сотрудник автомойки ProBro указывает, что, скорее всего, решетка упала в процессе сушки. При оценке жалоб клиентов специально нанимается независимый эксперт, который решает, кому выплачивать компенсацию. В этом случае указывается, что решетка перед мойкой сдвинулась со своего места.

Представитель автомойки советует Игете еще раз обратиться в компанию - возможно, они смогут найти решение.

Видео: Сюжет программы Bez Tabu

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