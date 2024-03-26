Видео ⟩ "Это не большое наступление России, оно еще впереди": эксперт о войне в Украине

Раев прогнозирует, что большое наступление России в Украине ожидается летом.

"Россия готовит резервы, есть дополнительные подразделения, но неизвестно, в каком направлении произойдет большое наступление. На данный момент это тактика истощения - медленно, каждый день по одному сантиметру [российская армия] продвигается. Это не большое наступление России, оно еще впереди", - пояснил военный эксперт.

Российские атаки на энергетические объекты в Украине - это эпизодические действия, а украинские системы ПВО не позволяют российской авиации действовать в воздушном пространстве.

Российские ракетные удары по энергетическим объектам были призваны отвлечь системы ПВО от линии фронта и позволить российским самолетам действовать там.

После назначения новым командующим украинской армией Александра Сырского есть видимые изменения, признал Раев.

После потери Авдеевки Украине грозил прорыв фронта, но Сырский направлял части в слабые места, не давая русской армии прорвать фронт.

Видео: Интервью с Игорем Раевым

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