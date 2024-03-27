Дело о найденном на полигоне теле младенца: призывают откликнуться тех, кто поможет найти мать ребенка

В Госполиции по факту произошедшего начат уголовный процесс по 13-й главе Уголовного закона "Преступления против здоровья лица" и назначены экспертизы, чтобы установить причину смерти новорожденного. В уголовном процессе по-прежнему продолжается досудебное расследование и проводятся процессуальные действия, проверено несколько версий, но они не подтвердились.

Продолжая раскручивать произошедшее, Госполиции в данном случае также пригодилась бы предоставленная обществом информация. Есть вероятность, что мать предполагаемого младенца не встала на учет по беременности, однако известно, что ребенка вынашивали полный срок беременности. Кроме того, имеющаяся сейчас в распоряжении полиции информация свидетельствует о том, что девочка появилась на свет в феврале этого года.

Госполиция призывает откликнуться жителей, у которых есть информация о женщинах, которые были беременны, но у которых сейчас нет младенца. Любая информация полезна для расследования и будет проверена. Анонимность гарантируется. Жителей призывают информировать полицию, позвонив по номеру 110 или отправив информацию по электронной почте kanc@kurzeme.vp.gov.lv.

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