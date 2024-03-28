Кислотное облако достигло Латвии. Это опасно?

Кислотное облако от извержения вулкана в Исландии достигло стран Балтии. По информации Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии (LVĢMC), облако из диоксида серы (SO2) уже достигло воздушного пространства Латвии и движется дальше на восток.
Угрожает ли кислотное облако Латвии?
Специалист Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии Александр Канищев указывает, что концентрация диоксида серы очень низка, в несколько раз ниже допустимых норм, поэтому, даже если небольшая часть загрязнений сернистыми соединениями попадет в нижние слои атмосферы, концентрация не достигнет критических значений.
Хотя в выбросах извержений вулканов есть вещества, способные повлиять на образование кислотных дождей, основной причиной была и остается загрязняющая деятельность человека - сжигание ископаемого топлива, промышленность и транспорт, объясняет специалист.
"При такой низкой концентрации SO2, с которой облако долетит до нас, его влияние на образование кислотных дождей в Латвии будет минимальным".
Александр Канищев заметил, что извержения вулканов - явление нередкое, в мире они происходят в среднем раз в неделю: "В данный момент может произойти около 20 активных извержений, однако загрязнение, вызванное извержением значительной концентрации, редко достигает Латвии".
Кислотные дожди в Латвии и их последствия
"Латвия в целом довольно часто подвергается стороннему загрязнению, и до 40% общего уровня загрязнения может составлять загрязнение, которое мы не производим сами, а получаем от соседей.
Образование кислотных дождей в Латвии во многом обусловлено промышленными загрязнениями, поступающими из Западной и Центральной Европы. На западе Латвии регулярно наблюдаются кислотные дожди", - говорит специалист.
Александр Канищев отмечает, что кислотные дожди оказывают определенное воздействие на экологию, а в наше время - особенно на водные экосистемы. Делаясь более кислой, водная среда в результате различных химических процессов может стать токсичной как для водных растений, так и для животных. Даже если вид более устойчив к изменениям кислотности, попав в пищевую цепочку, он уже может поражать наземных животных, например птиц.
Повышенное закисление почвы в лесах вымывает из почвы питательные вещества, необходимые деревьям, а сами кислотные дожди напрямую воздействуют на листву, подавляя фотосинтез.
Кислотные дожди делают растения менее устойчивыми к перепадам температуры, они становятся более чувствительными к болезням, грибкам.
В городской среде химические вещества в составе кислотных дождей повреждают здания, памятники и технику.
Погода в Латвии на Пасху
Напомним, в ночь на пятницу начиная с юго-запада страны ожидаются дожди, а в пятницу дождь пройдет в основном на востоке Латвии. Температура воздуха ночью не опустится ниже +3...+8 градусов, днем на солнце она составит +9...+14 градусов, а на побережье при умеренном западном ветре будет +5...+7 градусов.
В ночь на субботу и днем во многих регионах страны пройдут дожди, а температура повысится до +12...+17 градусов, прохладнее будет только на побережье.
В пасхальное воскресенье температура воздуха может достичь +17...+22 градусов, и самая теплая погода ожидается на юге страны. В понедельник в зависимости от движения циклона также может сохраниться теплая погода.
На следующей неделе, согласно прогнозам Global Forecast System, температура воздуха резко понизится, возможны заморозки и снег.
RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!