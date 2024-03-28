Кислотное облако достигло Латвии. Это опасно?

Образование кислотных дождей в Латвии во многом обусловлено промышленными загрязнениями, поступающими из Западной и Центральной Европы. На западе Латвии регулярно наблюдаются кислотные дожди", - говорит специалист.

Александр Канищев отмечает, что кислотные дожди оказывают определенное воздействие на экологию, а в наше время - особенно на водные экосистемы. Делаясь более кислой, водная среда в результате различных химических процессов может стать токсичной как для водных растений, так и для животных. Даже если вид более устойчив к изменениям кислотности, попав в пищевую цепочку, он уже может поражать наземных животных, например птиц.

Повышенное закисление почвы в лесах вымывает из почвы питательные вещества, необходимые деревьям, а сами кислотные дожди напрямую воздействуют на листву, подавляя фотосинтез.

Кислотные дожди делают растения менее устойчивыми к перепадам температуры, они становятся более чувствительными к болезням, грибкам.

В городской среде химические вещества в составе кислотных дождей повреждают здания, памятники и технику.

Гроза в Риге Фото: Edijs Pālens/LETA

Погода в Латвии на Пасху

Напомним, в ночь на пятницу начиная с юго-запада страны ожидаются дожди, а в пятницу дождь пройдет в основном на востоке Латвии. Температура воздуха ночью не опустится ниже +3...+8 градусов, днем на солнце она составит +9...+14 градусов, а на побережье при умеренном западном ветре будет +5...+7 градусов.

В ночь на субботу и днем во многих регионах страны пройдут дожди, а температура повысится до +12...+17 градусов, прохладнее будет только на побережье.

В пасхальное воскресенье температура воздуха может достичь +17...+22 градусов, и самая теплая погода ожидается на юге страны. В понедельник в зависимости от движения циклона также может сохраниться теплая погода.

На следующей неделе, согласно прогнозам Global Forecast System, температура воздуха резко понизится, возможны заморозки и снег.

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