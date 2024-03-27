"Счастливое число!": известно, под каким номером выступит Донс в полуфинале "Евровидения"

Как уже сообщалось, латвийский музыкант Донс выступит с песней Hollow во втором полуфинале "Евровидения" 9 мая. Он исполнит композицию девятым.

"Уже 9 мая Донс выйдет на сцену "Евровидения" под счастливым номером 9", - говорится в социальных сетях национального отбора "Евровидения", конкурса Supernova.

Jau 9. maijā @Dons_tviito kāps uz Eirovīzijas skatuves ar laimīgo 9. numuru 🤩💙 #09 #GetLatviaInTheFinal https://t.co/ABSXw76cBs — LTV Supernova (@LTV_Supernova) March 26, 2024

Напомним, что Латвия не выходила в полуфинал шесть раз подряд.

Как уже сообщалось, песня Дона Hollow будет исполнена во втором полуфинале конкурса "Евровидение" в шведском городе Мальме 9 мая. В этот день также выступят Австрия, Албания, Армения, Бельгия, Чехия, Дания, Эстония, Грузия, Греция, Израиль, Мальта, Нидерланды, Норвегия, Сан-Марино и Швейцария. Три страны из "Большой пятерки" - Испания, Италия и Франция - тоже примут участие в голосовании во втором полуфинале. Первый полуфинал состоится 7 мая, а финал - 11 мая.

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