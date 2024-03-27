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"Объединенный список" требует отставки Кариньша

rus.tvnet.lv/LETA
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Кришьянис Кариньш
Кришьянис Кариньш Фото: Evija Trifanova/LETA

Оппозиционная политическая сила "Объединенный список" подала в Сейм проект решения с требованием отставки министра иностранных дел, бывшего премьер-министра Кришьяниса Кариньша.

По мнению "Объединенного списка", представленная Генпрокуратурой на прошлой неделе информация о возбужденном уголовном процессе "подтвердила очевидное": во время VIP-полетов Кариньша были в большом объеме растрачены государственные деньги. Однако уголовное производство не означает, что оно обязательно завершится признанием чьей-либо вины.

Объединение партий напоминает, что призвало Кариньша взять на себя ответственность и уйти в отставку, однако он не предпринял "этих самоочевидных действий", таким образом "причинив вред государственному управлению, понизив доверие общества к разумному и честному расходованию бюджетных средств".

Как сообщалось, Генпрокуратура передала в Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией для расследования уголовный процесс о возможной растрате при использовании чартерных рейсов для командировок Кариньша, когда он занимал должность премьер-министра.

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