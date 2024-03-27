Скандал с Ласманисом: в думе уже звучат имена кандидатов на его замену

На сегодняшнем заседании думы депутаты Елгавского края девятью голосами "за" и пятью "против" при четырех воздержавшихся отклонили включение дополнительного вопроса об освобождении мэра Ласманиса от должности в повестку дня заседания.

Депутат Ирина Долгова ("Согласие") на вопрос, каким будет ее голосование на заседании 3 апреля, ответила агентству LETA, что надо "оценивать ситуацию в целом" - работу исполнительного директора Лиги Лонерте, работу Ласманиса.

Она осуждает действия Ласманиса, о которых свидетельствует попавшая в публичный доступ видеозапись, но считает, что еще хуже поступили коллеги, обнародовавшие запись, так как ситуация требовала "внутреннего решения".

По мнению Долговой, чтобы освободить Ласманиса от должности, необходимо оценить его профессиональную деятельность, но в самоуправлении, по ее словам, "начались политические игры с исполнительным директором", работу которой, в свою очередь, предлагает оценить Ласманис.