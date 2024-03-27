Скандал с Ласманисом: в думе уже звучат имена кандидатов на его замену

Депутаты Елгавской краевой думы сегодня еще не принимали решения об освобождении от должности председателя Мадара Ласманиса.
На сегодняшнем заседании думы депутаты Елгавского края девятью голосами "за" и пятью "против" при четырех воздержавшихся отклонили включение дополнительного вопроса об освобождении мэра Ласманиса от должности в повестку дня заседания.
Депутат Ирина Долгова ("Согласие") на вопрос, каким будет ее голосование на заседании 3 апреля, ответила агентству LETA, что надо "оценивать ситуацию в целом" - работу исполнительного директора Лиги Лонерте, работу Ласманиса.
Она осуждает действия Ласманиса, о которых свидетельствует попавшая в публичный доступ видеозапись, но считает, что еще хуже поступили коллеги, обнародовавшие запись, так как ситуация требовала "внутреннего решения".
По мнению Долговой, чтобы освободить Ласманиса от должности, необходимо оценить его профессиональную деятельность, но в самоуправлении, по ее словам, "начались политические игры с исполнительным директором", работу которой, в свою очередь, предлагает оценить Ласманис.
Долгова рассказала, что несколько лет назад против Лонерте было возбуждено дисциплинарное дело и констатированы нарушения в связи с оформлением рабочих поездок, но тогда Ласманис настоял на сохранении должности исполнительным директором. По словам Долговой, "во внутреннем расследовании были выявлены нарушения, в том числе финансовые, которые доказаны, но Ласманис спас Лонерте".
"Лонерте всегда успешно заболевает, когда идут разговоры о каких-то серьезных вопросах", - заявила депутат, которая считает, что исполнительного директора следует отстранить, так как долгое время наблюдаются нарушения, например, передача служебных автомобилей третьим лицам и использование их для своих личных целей, в связи с чем самоуправление обратилось в Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB).
Депутат Улдис Айнарс считает, что Ласманис сам должен уйти в отставку, не дожидаясь голосования после Пасхи. По мнению депутата, Ласманиса следует сместить с должности за плохую организацию работы бюджетной комиссии. Действиям Ласманиса на заседании 13 марта также нет оправдания.
Айнарс прогнозирует, что Ласманис может лишиться должности и на его место могут быть избраны Эмил Добрайс ("Для развития Латвии") или Илзе Витола (ЛКС).
Что руководство думы в будущем будет таким, предполагает и член партии Айнарса Артур Семенов, который считает, что избрание Добрайса "помогло бы сохранить коалицию".
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