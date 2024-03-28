Видео ⟩ В районе Браса стало больше случаев вандализма автомобилей

Ночью в этом районе произошло несколько происшествий, связанных с автомобилями. Например, на улице Миера спасатели потушили подожженный кем-то салон автомобиля.

А в социальной сети Facebook жители района поделились видео, на котором видно, как молодой человек пробирается мимо машин на улице Госпиталю и пытается открыть одну из машин.

Автор видео пишет следующее: "В 3 часа ночи, улица Госпиталю. Я уже не первый раз вижу этого "фрукт". Он дергает двери всех машин с надеждой, что они буду открыт. Когда он заметили, что я снимаю, он начал угрожать меня застрелить".

Чуть дальше, на улице Госпиталю, ночью кто-то разбил стекло автомобиля, сообщает программа.

Полиция возбудила уголовное дело по факту возможного поджога на улице Миера.

Видео: Сюжет программы Degpunktā

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