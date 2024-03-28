В Курземе начался ремонт дорог; поездки могут занять больше времени

В Курземе начались ремонтные работы на участке автомагистрали Кандава - Салдус (P109) на участке от Земите до Капукрогса. Там установлено, что максимальная скорость составит 50 км/ч, предполагаемое время на проезд этого участка - 35-40 минут.

Ремонтируется также участок дороги Тукумс - Кулдига (Р121) возле Земите. Там тоже введено ограничение скорости в 50 км/ч.

На участке дороги Вентспилс - Колка (Р124) от Вентспилса до Лиепене на двух участках движение регулируется светофорами, а также введено ограничение скорости 70 и 50 км/ч. Расчетное время пересечения участка ремонтных работ - 25 минут.

Также LVC также предупреждает, что сегодня, 28 марта, ​​в Рижском районе может быть затруднено движение транспорта из-за желания людей провести пасхальные каникулы за пределами столицы.

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