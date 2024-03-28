Путин заявил, что не собирается воевать с НАТО

"У нас нет никаких агрессивных намерений в отношении этих стран [НАТО]. Мы и на Украине бы никогда ничего не делали, если бы там госпереворот не совершили, а потом не начали бы военные действия на Донбассе", - сказал Путин.

Такое мнение он выразил во время встречи с представителями российской армии, сообщает российское независимое СМИ The Moscow Times.

Здесь следует подчеркнуть, что эти заявления Путина являются откровенной ложью, поскольку он бесчисленное количество раз угрожал Западу, а также заявлял, что Украина вообще не является настоящей страной.

Путин заявил, что военный бюджет США в 2022 году составит 811 миллиардов долларов, тогда как у России - всего 72 миллиарда долларов.

"И мы что, имея в виду вот это соотношение, собираемся воевать с НАТО, что ли? Ну это просто бред", - отметил российский диктатор.

Менее двух недель назад Путин признал, что Россия может быть вовлечена в полномасштабный военный конфликт с НАТО.

"Я думаю, все возможно в современном мире. Но я уже говорил, и это понятно для всех, что это будет в одном шаге от полномасштабной третьей мировой войны", - сказал он на пресс-конференции после президентских "выборов" в РФ.

В декабре прошлого года Соединенные Штаты предупредили о растущей военной угрозе, которую представляет Россия для членов НАТО.

Министр обороны США Ллойд Остин предупредил, что поражение Украины приведет к войне России с НАТО, а также что Путин не остановится в своих усилиях по захвату территорий у соседних стран.

Представители стран-членов НАТО высказали мнение, что альянсу следует готовиться к войне с Россией, которая может произойти в ближайшие 20 лет.

Эксперты Института изучения войны США (ISW) также считают, что Путин готовится к войне против НАТО в долгосрочной перспективе.

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