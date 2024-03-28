Премьер-министр прокомментировала отставку Кариньша

Силиня подчеркнула, что Кариньш сам принял решение об отставке. Он поступил как порядочный западный политик, чтобы устранить любую тень сомнения в сложившейся ситуации и дать возможность провести все расследования.

"Я считаю, что Кришьянис Кариньш добросовестно работал на посту министра иностранных дел и очень хорошо представлял интересы Латвии в Европейском союзе и НАТО", - сказала премьер-министр.

Кариньш подал в отставку, чтобы ситуация не повлияла на работу правительства, добавила премьер. Она также отметила, что министр принял такое решение после того, как на прошлой неделе Генеральная прокуратура приняла решение о возбуждении уголовного дела о спецрейсах.

Как и Кариньш, премьер-министр сказала, что 11 апреля Сейм может принять решение об утверждении нового министра иностранных дел.

По словам Силини, она еще не думала о кандидате на пост министра иностранных дел.

По неофициальной информации агентства LETA, в качестве одного из возможных кандидатов упоминается бывший парламентский секретарь Министерства иностранных дел Занда Калниня-Лукашевица ("Новое Единство").

Причиной отставки стал скандал с использованием специальных авиарейсов для командировок Кариньша и возглавляемых им делегаций с 2021 по 2023 год, когда он был премьер-министром Латвии.

Кариньш покинет пост министра иностранных дел 10 апреля. Он пояснил, что эта дата выбрана потому, что следующее заседание Сейма ожидается 11 апреля, когда парламент сможет избрать нового министра иностранных дел.

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