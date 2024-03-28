Мигрантов из Таджикистана массово высылают из Москвы

За неделю в московских судах уже зарегистрировано более 1100 таких дел, и в основном речь идет о высылке мигрантов из России.

Такие судебные решения принимаются без паспортных данных правонарушителей, поэтому провести конкретный анализ по национальности мигрантов не представляется возможным.

Однако, как сообщает Русская служба BBC, особое внимание уделяется мигрантам из Таджикистана, поскольку нападение было совершено выходцами из этой страны.

"Полиция на улице хватает всех мигрантов, особенно если у них есть таджикский паспорт. Их доставляют в участок, проверяют", - рассказал СМИ адвокат, работающий с мигрантами из Таджикистана.

По данным за прошлый год, в России зарегистрировалось около миллиона гастарбайтеров из Таджикистана.

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