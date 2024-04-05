Саентология - это международное религиозное движение, "прикладная религиозная философия", связанная с определенной формой психотерапии (например, дианетикой), которая утверждает, что ее учения повышают духовное самосознание человека. В это религиозное движение верят даже всемирно известные люди, такие как актер Том Круз, но оно вызывает много споров. О саентологии рассказывают много чего - организованная преступность, проникновение в правительство США, преследование людей и без вести пропавшие. В течение многих лет это движение тихо действует и в Латвии.