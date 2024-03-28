Зеленский предупреждает о новой атаке России летом. Украина к этому не готова

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу CBS News заявил, что вооруженные силы России планируют крупную наступательную операцию в Украине. Операция может начаться в мае или июне, сообщает российское независимое СМИ "Медуза".
Президент Украины отметил, что прошлой зимой украинским защитникам удалось отреагировать на нападение оккупантов, однако оно было осложнено нехваткой боеприпасов. Зеленский указал время предстоящего наступления, но не уточнил направление.
"А к этому нам нужно не только подготовиться, нам нужно не только стабилизировать ситуацию, потому что партнеры иногда очень радуются, что мы стабилизировали ситуацию. Нет, я говорю, что нам нужна помощь сейчас", - сказал Зеленский.
По информации CBS News, Зеленский отметил, что украинская армия сейчас не готова защищаться в предстоящем наступлении. Президент подчеркнул, что Украина больше всего нуждается в ракетах противовоздушной обороны Patriot и артиллерийских снарядах.
Ранее сообщалось, что Германия объявила о новом пакете военной помощи Украине, в который вошли беспилотники, оборудование для разминирования, боеприпасы, транспортные средства, оружие, камуфляжное оборудование и система спутниковой связи.
В новом пакете помощи среди прочего 14 вездеходов Warthog, 120-миллиметровые снаряды для танков "Леопард-2" и 4000 155-миллиметровых снарядов.
Украина также получит 14 беспилотных летательных аппаратов VEKTOR, 30 беспилотных летательных аппаратов RK-35, а также пять систем нарушения работы дронов и 180 систем обнаружения дронов RF 360.
Кроме того, в объявленном списке помощи значатся ракеты Patriot, командный автомобиль Bronco ATTC, 70 инфракрасных камер и 20 пехотных бронемашин Marder 1A3.
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