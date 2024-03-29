Пт, 29.03.2024
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT

Видео ⟩ В филиале банка в Старой Риге мужчина не поладил с сотрудниками и устроил погром

rus.tvnet.lv
CopyMessenger Telegram Whatsapp
Пустые улицы Старой Риги. Иллюстративное фото
Пустые улицы Старой Риги. Иллюстративное фото Фото: Edijs Pālens/LETA

Инцидент произошел в филиале банка в Старой Риге: иностранный гражданин начал выражать свое недовольство. Конфликт быстро приобрел громкий характер - чтобы успокоить ситуацию, сотрудники филиала были вынуждены вызвать полицию, поскольку мужчина начал громить помещение, сообщает передача Degpunktā.

Мужчина громил оборудование в помещении учреждения, некоторые предметы также были подброшены в воздух. Сотрудники полиции задержали и арестовали громкого мужчину.

"В отделении банка иностранный гражданин вел себя громко и, возможно, облил компьютер. Указанный мужчина был доставлен в медицинское учреждение, в связи с произошедшим начато ведомственное расследование и ожидается заключение", - сообщили в полиции.

Почему мужчина это сделал, до сих пор неясно.

Подробнее - в сюжете передачи!

Видео: Сюжет передачи на латышском языке

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

КомментарииCopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх