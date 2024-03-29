Видео ⟩ В филиале банка в Старой Риге мужчина не поладил с сотрудниками и устроил погром

Инцидент произошел в филиале банка в Старой Риге: иностранный гражданин начал выражать свое недовольство. Конфликт быстро приобрел громкий характер - чтобы успокоить ситуацию, сотрудники филиала были вынуждены вызвать полицию, поскольку мужчина начал громить помещение, сообщает передача Degpunktā.
Мужчина громил оборудование в помещении учреждения, некоторые предметы также были подброшены в воздух. Сотрудники полиции задержали и арестовали громкого мужчину.
"В отделении банка иностранный гражданин вел себя громко и, возможно, облил компьютер. Указанный мужчина был доставлен в медицинское учреждение, в связи с произошедшим начато ведомственное расследование и ожидается заключение", - сообщили в полиции.
Почему мужчина это сделал, до сих пор неясно.
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Видео: Сюжет передачи на латышском языке
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