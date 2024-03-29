Видео ⟩ В филиале банка в Старой Риге мужчина не поладил с сотрудниками и устроил погром

Мужчина громил оборудование в помещении учреждения, некоторые предметы также были подброшены в воздух. Сотрудники полиции задержали и арестовали громкого мужчину.

"В отделении банка иностранный гражданин вел себя громко и, возможно, облил компьютер. Указанный мужчина был доставлен в медицинское учреждение, в связи с произошедшим начато ведомственное расследование и ожидается заключение", - сообщили в полиции.

Почему мужчина это сделал, до сих пор неясно.

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Видео: Сюжет передачи на латышском языке

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