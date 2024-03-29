Глава МИД Германии: Дальнейшие публичные дебаты о передаче Taurus Украине не нужны

"Я широко говорила о Taurus и не считаю, что проходящие публичные дебаты о Taurus продвинут нас хоть на шаг вперед", - сказала министр.

Она указала, что часть российской военной пропаганды служит для раскола и дестабилизации западных демократий.

"Мы этого допустить не можем. Тем более потому, что у нас выборы, например, выборы в Европе или федеральные выборы в Германии", - сказала Бербок.

Коалиционное правительство Германии уже давно спорит по поводу передачи Taurus Украине.

Считается, что представитель зеленой партии Бербок поддерживает поставку, а канцлер Олаф Шольц выступает против.

Ранее Германия отказывалась поставлять Украине ракеты Taurus, которые могут поражать цели на расстоянии в 500 километров. Шольц утверждает, что, если поставить эти ракеты Украине, возникнет риск того, что Германия окажется напрямую втянута в войну с Россией.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!