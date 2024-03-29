Глава МИД Германии: Дальнейшие публичные дебаты о передаче Taurus Украине не нужны

Глава МИД Германии Анналена Бербок сообщила, что для передачи Украине ракет дальнего действия Taurus дальнейшие публичные дебаты не нужны, пишет dpa.
"Я широко говорила о Taurus и не считаю, что проходящие публичные дебаты о Taurus продвинут нас хоть на шаг вперед", - сказала министр.
Она указала, что часть российской военной пропаганды служит для раскола и дестабилизации западных демократий.
"Мы этого допустить не можем. Тем более потому, что у нас выборы, например, выборы в Европе или федеральные выборы в Германии", - сказала Бербок.
Коалиционное правительство Германии уже давно спорит по поводу передачи Taurus Украине.
Считается, что представитель зеленой партии Бербок поддерживает поставку, а канцлер Олаф Шольц выступает против.
Ранее Германия отказывалась поставлять Украине ракеты Taurus, которые могут поражать цели на расстоянии в 500 километров. Шольц утверждает, что, если поставить эти ракеты Украине, возникнет риск того, что Германия окажется напрямую втянута в войну с Россией.
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